VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Creez realitate: Avem o căsuță mică pe coclauri în Brașov, cu un cireș la poartă, am pus și niște sârmă de întins rufele fix unde bate soarele și eu voi învăța să plantez căpșuni pentru frumușica asta din poză. Nu pun totul la prezent pentru că sunt zodia gemeni și mă răzgândesc des. Plus că nu neaparat am interes să învăț să plantez. Aici pot cere ajutor. Și voi cere.

Dar căsuța există deja. Te țin în brațe in ea, Luna. FIX AȘA!”, a scris Feli Donose pe contul de socializare

Fali Donose iubește din nou, după ce s-a despărțit de tatăl fetiței sale

Feli Donose are o fetiță în vârstă de aproape 7 ani, cu fostul ei partener, Cătălin, iar acum are și o relație fericită. Interpreta a povestit că iubitul ei s-a mutat la București pentru a fi mai aproape de ea.

„Inclusiv în relația mea de acum eu am porniri de „eu sunt bărbatul în casă”. Îmi place la el că e foarte răbdător cu mine și îmi înțelege nebunia asta, îmi înțelege inclusiv mimica feței, anxietatea. Noi semănăm destul de mult, dar ne manifestăm diferit.

Recomandări Tezaur de 500 de monede din aur și argint şi o brățară dacică furate de la muzeul din Drobeta-Turnu Severin. Dosar cu „autor necunoscut”

El e mai introvertit, eu sunt mai introvert-extrovert. Eu trebuie să deschid gura să zic. Dar îmi place că lui îi place să fie handyman, să fie pe lângă casă, să facă lucruri. E și genul meu, ne place să stăm mai mult pe acasă, facem chestii împreună. Am așa o liniște”, a povestit Feli Donose în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir, în toamna anului trecut.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News