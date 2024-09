Feli Donose are o fetiță în vârstă de 6 ani, cu fostul ei partener, Cătălin, iar acum are și o relație fericită. Interpreta a povestit că iubitul ei s-a mutat la București pentru a fi mai aproape de ea.

„Inclusiv în relația mea de acum eu am porniri de „eu sunt bărbatul în casă”. Îmi place la el că e foarte răbdător cu mine și îmi înțelege nebunia asta, îmi înțelege inclusiv mimica feței, anxietatea. Noi semănăm destul de mult, dar ne manifestăm diferit.

El e mai introvertit, eu sunt mai introvert-extrovert. Eu trebuie să deschid gura să zic. Dar îmi place că lui îi place să fie handyman, să fie pe lângă casă, să facă lucruri. E și genul meu, ne place să stăm mai mult pe acasă, facem chestii împreună. Am așa o liniște”, a povestit Feli Donose în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir, potrivit Unica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Noi suntem și niște super prieteni. Înțelege lucruri. Și e foarte amuzant, are un simț al umorului. Noi stăm la numărul 9 pentru că la noi se întâmplă atâtea, a luat creta și a scris „Spitalul 9”. Și când am venit acasă și am văzut m-am spart de râs. E o perioadă frumoasă în care încă așezăm lucrurile în forma vieții noi pe care o avem de un an și ceva”, a explicat Feli.

Recomandări Criminalul în serie care acţiona în Vaslui după model american fentează poliţia de 24 de ani. A ucis patru femei luate la autostop şi le-a abandonat cadavrele în păduri

Cântăreața a povestit că partenerul ei era stabilit într-un alt oraș în momentul în care s-au cunoscut.

„S-a mutat în București și a locuit în chirie. Am zis că ne dăm un an de zile să vedem care e relația lui cu Nora Luna și dacă ea îl place, vedem unde ne duce. Acum locuim împreună, asta pentru că și Nora l-a întrebat: „vrei să vii să stai aici cu noi? De ce tot pleci la tine la bloc?””, a dezvăluit Feli Donose.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri VIDEO Bătălia suveraniștilor. George Simion, Diana Șoșoacă, Cristian Terheș, Călin Georgescu și Răzvan Constantinescu vor la Cotroceni

Urmărește-ne pe Google News