Imagine rară cu mama Lidiei Buble. Rahela a născut 11 copii și și-a dedicat viața creșterii lor

Astăzi, 30 noiembrie, în urmă cu puțin timp, Lidia Buble a postat pe Instagram, acolo unde are peste un milion de urmăritori, o imagine cu mama sa. Artista o ține în brațe pe Rahela Buble și o sărută pe obraz. Cu această ocazie a transmis și un mesaj pentru cea care i-a dat viață, e o declarație de dragoste publică.

„M-am trezit cu gândul la EA. Așa arată poza mea preferată din telefon. Te iubesc, mami!”, a notat Lidia Buble, care a fost bona copiilor unui politician.

Urmăritorii ei au reacționat cu o mulțime de like-uri, dar și comentarii. „Mama eroină”, a scris unul dintre fanii Lidiei Buble despre mama cântăreței.

Mama Lidiei Buble și tatăl acesteia au împreună 11 copii: Lorena, Diana, Elisei, Lidia, Estera, Daniel, Corneliu, Daniela, Simion, Beniamin și Iosif. Lidia Buble a povestit mereu că a avut o copilărie frumoasă, chiar dacă au stat destul de înghesuiți într-un apartament cu patru camere din Deva.

S-a dedicat întotdeauna creșterii copiilor ei, astfel că mama Lidia Buble nu a lucrat niciodată, ci a stat să se ocupe de cei 11 copii.

„Suntem 11 cu toţii, plus 22 de nepoţi şi 354 de verişori. Mama mi-a spus că i-a fost greu cu primii trei copii, pentru că apoi ne-am crescut unul pe celălalt. Ea nu a lucrat, s-a ocupat de noi, iar tata este preot. Am locuit într-un apartament cu patru camere, din Deva, cu paturi suprapuse şi am avut cea mai frumoasă copilărie. De Crăciun şi de Paşte era ceva de vis. Ne costumam în Iosif şi Maria, în magi, ne aduceam cadouri, iar noi, fetele, făceam prăjituri cu mama”, a declarat acum ceva vreme pentru Click Lidia Buble.

