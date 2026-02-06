Andreea Esca este obișnuită cu atenția publicului, iar fiecare apariție a sa este atent analizată. De această dată, o fotografie aparent simplă, postată într-o zi obișnuită, a declanșat un șir de reacții neașteptate. Comentariile au mers de la laude pentru energia transmisă până la remarci dure legate de aspect.

Mesajul Andreei Esca

În fotografie, Andreea Esca apare alături de cântăreața Sore, amândouă zâmbitoare, foarte apropiate, într-un cadru cald, de interior. Sore poartă un sacou deschis la culoare, cu părul lung și închis, machiaj discret și un aer elegant. Andreea Esca apare cu ochelari cu rame groase, zâmbet larg și o ținută în nuanțe închise, emanând naturalețe și bună dispoziție.

Alături de fotografie, Andreea Esca a publicat un mesaj scurt: „Am pus această fotografie, făcută azi dimineață, pentru că mi se pare că merge perfect cu vremea și cu melodia ta, Sore, pe care am adăugat-o pe fundal ❤️. Atât. O zi frumoasă și vouă!”.

Postarea nu a trecut neobservată, iar în secțiunea de comentarii au apărut rapid opinii dintre cele mai diverse. Un utilizator a scris: „Oribile cu tot cu filtre”. Andreea Esca nu a lăsat comentariul fără răspuns și a reacționat prompt, cu ironie și bună dispoziție: „Știți că n-avem filtre. Deci suntem «oribile» fără filtre 😂 O zi frumoasă și multă fericire!”.

Pe lângă criticile izolate, majoritatea mesajelor au fost însă pozitive și pline de apreciere. Printre comentarii s-au numărat: „Să vă dea Dumnezeu multă sănătate și fericire”, „Vibe molipsitor și sunt anumite zile când avem nevoie puțin mai mult de asta”, „Frumoase și deștepte!”.

Micul defect fizic al Andreei Esca

Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite apariții de pe micul ecran. Mereu cu zâmbetul pe buze și foarte deschisă cu cei din jurul ei, vedeta nu are nicio reținere în a scoate la iveală mici detalii din viața ei. Așa s-a întâmplat și de data asta, când în urma unei provocări, vedeta a dezvăluit micul ei defect fizic.

„Nu știu ce zice societatea. Nu cred că a observat societatea, dar primul meu cameraman, în 1992, mi-a zis că am deviație de sept.

Adică dacă te uiți din profil, se vede că nasul este într-o parte. Mi-a spus să fiu atentă să le spun băieților în studio cum să îmi pună lumina, să nu se vadă acest lucru. Cam asta ar fi”, a spus Andreea este într-un video postat de DJ Luiza Sabău pe contul de socializare. După ce ani la rând s-au tot vehiculat știri despre salariul Andreei Esca la PRO TV, prezentatoare de știri a început să se amuze pe seama acestui subiect. Ba chiar, cu ironie, să declare ori de câte ori are ocazia, că tot ce face profesional este doar contra unei sume considerabile de bani.

În aceeași tentă ironică, Andreea Esca a declarat că este din ce în ce mai des prezentă în social media alături de copiii ei, Alexia și Aris, pentru că aceștia din urmă au „momit-o” cu sume deloc de neglijat. „Da, da, m-au plătit foarte mult.

Mi-au dat bani și m-au convins. Pur și simplu a fost un job plătit. Se câștigă foarte bine, extraordinar de bine. Ne place foarte mult să creadă lumea că așa este”, a povestit amuzată Andreea Esca pentru Libertatea, în vara acestui an.

