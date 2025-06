O fotografie emoționantă a reușit să atingă o coardă sensibilă în sufletul îndrăgitei artiste Anca Țurcașiu. Imaginea surprinde un moment special din viața micuței Zoe, nepoata artistei, care pășește timid pe scena unui resort de la malul mării, locul unde, seară de seară, Anca este înconjurată de copii, zâmbete și emoție.

Artista a postat imaginea pe rețelele de socializare, alături de un mesaj care i-a emoționat pe fani: „Când am văzut poza asta, am lăcrimat instant. Zoe, azi, pe scena de la @phoeniciaholidayresort, locul unde seară de seară sunt înconjurată de sute de copii.

Am retrăit momentul în care Radu, fiul meu și tatăl lui Zoe, în urmă cu 25 de ani, exact la vârsta ei, se agăța de fusta mea, pe aceeași scenă… Timpul zboară, vin generații peste generații, singurul lucru care rămâne e IUBIREA!”.

Imaginea înfățișează un cadru plin de culoare și căldură: Zoe, îmbrăcată într-o rochiță portocalie cu floricele, pășește spre public pe scena decorată festiv, în fața unui decor maritim și a unei inimi roșii pe care scrie 2024. În fundal, un far simbolic și un ecran imens cu numele ei: „Zoe”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Recomandări Fostul diplomat, actor și jurnalist Andrei Magheru a fost declarat colaborator al Securității comuniste. Cum își turna „Radu Manoliu” colegii

Este o fotografie care trece dincolo de estetică și surprinde emoția pură a generațiilor care se succed într-un spațiu încărcat de amintiri. Pentru Anca Țurcașiu, scena nu este doar un loc de spectacol, ci un adevărat altar al vieții de familie și al iubirii necondiționate.

Anca Țurcașiu a împlinit 55 de ani

Anca Țurcașiu a împlinit 55 de ani, pe 8 mai, iar de ziua ei de naștere, vedeta s-a relaxat alături de iubit în Egipt, totul fiind organizat de bărbat. Recent întoarsă din vacanță, vedeta a povestit despre cum s-au relaxat departe de casă.

Întrebată ce surpriză i-a făcut iubitul de ziua ei, Anca Țurcașiu a răspuns fără rețineri. „Păi cu vacanța asta, în primul rând. Și, în al doilea rând, am fost într-un hotel foarte frumos, adults only, cu un fel de club așa era, cu muzică de dimineață până noaptea non-stop, cu petreceri până la trei dimineață. Am dansat mult acolo și am avut un vibe așa de party.

Nici n-am ieșit din resort de când am ajuns până când am plecat, pentru că în permanență ei organizau tot felul de activități minunate și speciale. Și cu masa pe malul mării. Chiar a fost o surpriză foarte mare și foarte frumoasă, pentru că nu eram decât noi. Toată lumea era în resort și eram doar noi doi pe o plajă întinsă, pustie, nimeni nu era. A fost superb!”, a declarat Anca pentru Cancan.

Recomandări Ion Iliescu ar putea avea cancer la plămâni: „Este un ghinion teribil să faci așa ceva după o viață fără fumat și fără excese”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban trăiesc de mai bine de un an o frumoasă poveste de dragoste. Vedeta recunoaște că nu se aștepta să i se întâmple ceva atât de frumos, după divorțul de fostul soț.

„Într-adevăr. Nu, credeam, știam că o să mi se întâmple ceva minunat. Nu mă așteptam din partea asta. Adică, faptul că noi ne vedeam de fiecare dată când eu mergeam la Brașov la spectacole și îl invitam la spectacolele mele ca pe un prieten foarte bun, nu ne-ar fi dus gândul niciodată, pe niciunul dintre noi, că se va întâmpla asta. Vorba lui, că s-a mutat aici cu mine și spune: «Mi-am părăsit casa, tot. Am venit pur și simplu, am venit așa!».

Bine, acum facem drumuri foarte dese la Brașov, că am venit azi noapte. Stăm cinci zile acolo, cinci zile aici, depinde cum am și eu câteva zile libere. Mai împing niște activități în anumite zile, încerc să rezolv totul, ca să stăm și la Brașov. A devenit cumva a doua casă. Și sunt foarte fericită, pentru că, Doamne, e ceva de vis. Zici că ești în altă țară”, a mai povestit Anca Țurcașiu.

Subiecte matematică BAC 2025 – ce le-a picat elevilor la matematică. Vezi și subiectele la istorie date la Bacalaureat 2025!