Imagini adorabile de la petrecerea fiului Vlăduței Lupău. Isaia a împlinit 2 ani, iar decorul a atras toate privirile

Zi de sărbătoare în familia Vlăduței Lupău. Isaia, fiul cel mic al artistei, a împlinit 2 ani, iar momentul a fost marcat printr-o petrecere organizată în curtea casei din Cluj-Napoca. Cântăreața a pregătit un decor impresionant, un meniu variat pentru invitați și i-a dedicat băiețelului un mesaj emoționant.

Vlăduța Lupău a organizat o petrecere aniversară pentru fiul ei

Vlăduța Lupău și familia sa au avut un nou motiv de bucurie. Isaia, fiul cel mic al artistei, a împlinit vârsta de 2 ani, iar aniversarea a fost sărbătorită acasă, alături de familie și prieteni. Petrecerea a avut loc în curtea locuinței artistei din Cluj-Napoca, unde invitații au fost întâmpinați cu un decor realizat din mii de baloane și mese amenajate în nuanțe de verde și maro.

Pentru eveniment a fost pregătit și un meniu variat, cu preparate gătite pe loc, printre care paste, carne la proțap, deserturi și înghețată.

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Decor spectaculos și surprize pentru invitați

Aniversarea lui Isaia a fost organizată în aer liber, iar fiecare detaliu a fost pregătit pentru ca invitații să se bucure de o atmosferă festivă.

Nu este pentru prima dată când Vlăduța Lupău organizează un eveniment de amploare pentru familia sa. Și botezurile celor doi băieți au atras atenția prin decorurile elaborate și organizarea atentă, iar artista a continuat aceeași tradiție și în cazul aniversărilor.

Mesajul emoționant transmis de Vlăduța Lupău fiului ei

Cu ocazia împlinirii vârstei de 2 ani, artista i-a dedicat lui Isaia un mesaj public, în care a vorbit despre schimbările prin care a trecut băiețelul în ultimul an și despre bucuria pe care acesta o aduce familiei.

„Scumpul meu băiețel ❤️ ISAIA … azi împlinește 2 ani! Te iubesc și îți zic 2 vorbe, așa cum îmi place mie. No, fii atent la mama! Te-ai transformat anul ăsta din băiatul cumințel în băiatul rău :)) ca să ți-o zic pe românește, în băiatul care n-are reguli, deși v-am crescut la fel, în băiatul care face fix ce vrea el. Dar ți-ai păstrat zâmbetul și șarmul cu care te-ai născut! Ți-ai păstrat lumina din ochi atunci când zâmbești și cu asta am zis tot și am uitat orice prostioară, care de altfel ne place tuturor.”, este o parte din mesajul transmis de Vlăduța Lupău.

De-a lungul timpului, Vlăduța Lupău a vorbit în repetate rânduri despre importanța familiei și despre cât de mult i s-a schimbat viața după ce a devenit mamă. Artista împărtășește frecvent cu urmăritorii săi momente din viața de familie, iar aniversările celor doi copii sunt printre cele mai așteptate evenimente de către fanii săi din mediul online.

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