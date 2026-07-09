Listele includ informații despre numărul de locuri disponibile, precum și ultima medie de admitere din anul școlar 2025-2026 pentru fiecare specializare. Este important de menționat că ierarhia nu echivalează cu procesul de repartizare efectivă, ci prezintă doar poziția fiecărui candidat înainte de completarea opțiunilor. Acest clasament permite familiilor să ia decizii informate cu privire la alegerea liceului și a profilului dorit.

Ce urmează după publicarea ierarhiei

Anunțul ierarhiei este precedat de o etapă logistică importantă. Pe 8 iulie 2026, Comisia Națională de Admitere a transmis către comisiile județene baza de date cu mediile de admitere și ierarhia județeană, conform Ministerului Educației. În aceeași zi, părinții care au dorit să excludă nota obținută la proba de limba maternă din calculul mediei au avut posibilitatea să depună declarații în acest sens la secretariatele școlilor.

După publicarea ierarhiei, urmează completarea fișelor de înscriere între 13 și 20 iulie 2026. Elevii, alături de diriginți și părinți, trebuie să completeze codurile liceelor și ale specializărilor în ordinea preferințelor. Este esențial ca acest proces să fie realizat cu atenție, deoarece algoritmul de repartizare alocă locurile în funcție de preferințele exprimate, media de admitere și poziția în ierarhia județeană sau din București. Ministerul Educației recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni pentru a evita riscul nerepartizării.

Recomandări pentru completarea corectă a opțiunilor

Pentru a elimina riscul de erori, fișele de înscriere vor fi tipărite și verificate împreună cu părinții și elevii, astfel încât să se poată corecta eventualele greșeli înainte de finalizarea procesului. Ministerul subliniază importanța planificării atente a opțiunilor, consultarea mediilor de admitere din anii anteriori și verificarea poziției în ierarhie înainte de a lua o decizie.

„Ordinea în care sunt trecute opțiunile este crucială. Algoritmul va aloca locul la prima specializare pentru care candidatul îndeplinește condițiile, în funcție de media obținută și de poziția pe care o ocupă în ierarhie”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

Ierarhia elevilor pentru admiterea la liceu 2026, pe județe și în București

Repartizarea computerizată și următorii pași

Pe 20 iulie 2026, este termenul final pentru transmiterea fișelor completate către centrele județene de admitere și Centrul Național de Admitere. În ziua următoare, comisiile de admitere verifică și corectează eventualele discrepanțe din datele transmise. Repartizarea computerizată propriu-zisă se va desfășura pe 22 iulie 2026, iar rezultatele vor fi afișate în unitățile de învățământ gimnazial. Tot atunci va fi publicată și lista locurilor neocupate în liceele din fiecare județ și din București.

Elevii admişi vor avea la dispoziție perioada 23-28 iulie 2026 pentru a-și depune dosarele la liceele unde au fost repartizați. Unitățile liceale vor anunța pe 28 iulie locurile rămase neocupate, iar între 29 și 31 iulie 2026 se vor soluționa eventualele situații speciale.