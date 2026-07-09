Libertatea: De ce ați ales România pentru extinderea dumneavoastră?
Fiona Crack: Ne lansăm mâine și… de ce nu? Este o țară frumoasă, cu o limbă frumoasă.

Libertatea: Care sunt așteptările dumneavoastră pentru acest proiect?
Fiona Crack: Sper ca oamenii să își dorească să citească și să urmărească videoclipurile noastre.

Libertatea: Ce știți despre România?
Fiona Crack: Aș vrea ca voi să îmi spuneți cele mai frumoase cinci lucruri despre România.

Libertatea: Ce părere aveți despre jurnalismul nostru?
Fiona Crack: Excelent.

Libertatea: Ați întâlnit mii de povești care v-au emoționat. Cum dormiți, dragă Fiona?
Fiona Crack: Prost.

Libertatea: Ce fel de știri ați vrea să vedeți dimineața, la cafea?
Fiona Crack: Duminică dimineața, o poveste frumoasă despre o celebritate; luni dimineața, o știre politică.

Libertatea: De ce sunteți cel mai mândră până acum în cariera dumneavoastră?
Fiona Crack: De lansarea DAS, un program educațional dedicat fetelor din Afganistan.

„Pe plan profesional, miza este să-i facem pe oameni să înțeleagă ce înseamnă știrile false”

Libertatea: Care sunt cele mai mari provocări ale dumneavoastră în prezent, atât pe plan profesional, cât și personal?
Fiona Crack: Pe plan personal, să-mi fac copiii să meargă la culcare la timp. Pe plan profesional, să mă asigur că oamenii înțeleg ce înseamnă știrile false.

Libertatea: Ce sfat i-ați da unui jurnalist aflat la început de drum?
Fiona Crack: Să fie mereu în mișcare și să acumuleze cât mai multe experiențe.

Libertatea: Ce vă face un lider bun?
Fiona Crack: Faptul că ascult.

Libertatea: Sunteți o persoană de succes. Ce înseamnă eșecul pentru dumneavoastră?
Fiona Crack: O șansă de a învăța.

Libertatea: BBC World Service ajunge la 450 de milioane de oameni, în zeci de limbi. Ce au toți acești oameni în comun?
Fiona Crack: Curiozitatea.

Libertatea: Inteligența artificială și rețelele sociale reduc timpul pe care oamenii îl petrec informându-se. Unde va duce acest lucru?
Fiona Crack: La provocări și oportunități.

Libertatea: Care sunt principalele provocări cu care se confruntă jurnalismul?
Fiona Crack: Încrederea. Mai exact, păstrarea încrederii publicului.

Libertatea: Spuneți-ne trei calități esențiale necesare pentru a deveni un jurnalist bun.
Fiona Crack: Reziliență, modestie și simțul umorului.

Libertatea: Cum evaluați dacă un conținut are succes și care sunt cei mai importanți indicatori pentru dumneavoastră?
Fiona Crack: Publicul nostru este cel care ne spune acest lucru.

Libertatea: Cum vă asigurați că vocea și tonul BBC News rămân consecvente pe măsură ce vă extindeți în noi formate și territories?
Fiona Crack: Toată lumea respectă aceleași standarde înalte. Jurnaliștii noștri știu exact ce înseamnă o poveste bună marca BBC.

Mentoratul invers în redacție: „O colegă foarte tânără mă mentorează pe mine. Am multe de învățat de la ea”

Libertatea: Ne puteți povesti despre un moment în care ați făcut o schimbare editorială majoră sau ați lansat o nouă categorie de conținut? Cum ați implementat-o?
Fiona Crack: Am lansat Global Eye, un proiect prin care luăm ce e mai bun din World Service, din întreaga lume, și aducem acest conținut către publicul nostru din Marea Britanie.

Libertatea: Cum mențineți echipa editorială aliniată la obiectivele generale de business fără a compromite integritatea jurnalistică sau artistică?
Fiona Crack: Îi tratez pe membrii echipei ca pe niște adulți și mențin o viziune foarte clară.

Libertatea: Fiona, cum încurajați o cultură a inovației și a siguranței psihologice, astfel încât membrii echipei să se simtă confortabil să propună idei îndrăznețe și creative?
Fiona Crack: Prin munca în echipă, prin aducerea unei diversități de perspective în cadrul colectivului și prin susținerea constantă a oamenilor.

Libertatea: Cum abordați mentoratul membrilor juniori ai echipei, în timp ce gestionați cerințele unei redacții aflate sub presiune?
Fiona Crack: Îmi place să mentorez oameni și am făcut asta de-a lungul întregii mele cariere. Dar, în același timp, am și un mentor invers: una dintre cele mai tinere și mai noi membre ale redacției mă mentorează pe mine, pentru că am multe de învățat de la ea.

Libertatea: Care este strategia dumneavoastră pentru gestionarea neînțelegerilor creative sau a rezistenței în rândul editorilor, autorilor și colaboratorilor?
Fiona Crack: Îi adunăm pe toți într-o cameră, discutăm deschis, ascultăm toate perspectivele și abia apoi luăm o decizie.

Libertatea: Ne puteți descrie procesul dumneavoastră de delegare a sarcinilor și de extindere a unui grup de freelanceri sau colaboratori?
Fiona Crack: Încercăm să fim cât mai primitori și să aducem oameni diferiți. Cred că diversitatea de gândire și de experiențe îmbogățește cu adevărat redacția.

Libertatea: Cum asigurați acuratețea și mențineți standarde riguroase de verificare a informațiilor în condiții de termene strânse, în cazul știrilor de ultimă oră?
Fiona Crack: Ne asigurăm că oamenii au instrumentele potrivite, pregătirea necesară și timpul de care au nevoie pentru a se concentra și pentru a livra conținut la standardele noastre.

„Acuratețea este sfântă. Atunci când greșim, clarificăm lucrurile imediat”

Libertatea: Cum gestionați o criză de relații profesionale, de exemplu atunci când un articol publicat primește reacții negative puternice sau necesită o retractare?
Fiona Crack: Nu se întâmplă foarte des, dar ascultăm și răspundem. Atunci când greșim, clarificăm lucrurile imediat.

Libertatea: Care este procesul dumneavoastră de gestionare a dilemelor etice care implică surse, conflicte de interese sau conținut sponsorizat?
Fiona Crack: Procesul este același: asculți, analizezi, ajungi la adevăr și apoi decizi ce trebuie făcut.

Libertatea: Fiona, ca echipă, cum echilibrați viteza și cultura exclusivității cu nevoia unei verificări riguroase a informațiilor și a unei revizuiri editoriale temeinice?
Fiona Crack: Acuratețea este cel mai important lucru, așa că trebuie să îți acorzi mereu timp pentru a face lucrurile corect.

Libertatea: Descrieți fluxul ideal de lucru pentru conținut, de la întâlnirea inițială în care este propusă ideea până la aprobarea finală pentru publicare.
Fiona Crack: Totul se rezumă la o idee excelentă, urmată de implicarea multor oameni care colaborează strâns pentru a o duce la bun sfârșit.

Libertatea: Cum vă prioritizați timpul atunci când trebuie să echilibrați activitățile editoriale de rutină cu sarcinile administrative, bugetare sau strategice de nivel înalt?
Fiona Crack: Trasez două linii pe o foaie de hârtie, care împart sarcinile în „ce este urgent” și „ce este important”. Apoi așez toate problemele acolo și încep întotdeauna cu ce este cel mai important.

Libertatea: Ce instrumente de management de proiect și de publicare considerați esențiale pentru o echipă editorială modernă și eficientă?
Fiona Crack: Un sistem solid de management al conținutului (CMS) și instrumente moderne de publicare digitală.

Libertatea: Dați-mi un exemplu de moment în care ați demonstrat spirit de echipă ca editor.
Fiona Crack: Echipa mea lucrează cu mine în permanență. Am editori regionali care se ocupă de diferite zone ale lumii, iar eu, ca editor global, am rolul de a aduce toate aceste piese laolaltă.

Libertatea: Explicați cum gestionați situațiile în care autorii independenți trimit materiale sub nivelul așteptat.
Fiona Crack: Acuratețea și verificarea informațiilor sunt sfinte pentru noi. Analizăm materialul, discutăm cu autorul despre cum poate fi îmbunătățit și ne asigurăm că este impecabil înainte de a fi publicat.

Libertatea: Cum ați vrea să vă amintească oamenii?
Fiona Crack: Ca pe cineva care a făcut lumea puțin mai bună.

Libertatea: Descrieți BBC News într-o singură propoziție.
Fiona Crack: Nu o pot spune mai bine decât a definit-o fondatorul BBC: să informeze, să educe și să distreze.

Libertatea: Care sunt câteva știri importante care v-au atras atenția anul acesta?
Fiona Crack: Au fost foarte multe știri globale. Însă aș menționa conflictul din Iran, care a adus către BBC un public mai numeros ca niciodată.

Optimism pentru viitor: „Generația Z va avea nevoie de informații de încredere și imparțiale”

Libertatea: Astăzi sunteți în România, la București. Scrieți o știre de aici pentru BBC.
Fiona Crack: „BBC News se lansează mâine în limba română.”

Libertatea: Ce vă interziceți să faceți în lumea noastră păcătoasă?
Fiona Crack: Nu am să vă spun asta. (zâmbește)

Libertatea: Cum îl vedeți pe Dumnezeu?
Fiona Crack: Cred că oamenii Îl pot vedea pe El oriunde își doresc.

Libertatea: Sunteți mama a doi copii, așa cum ne-ați spus mai devreme. Cum vedeți viitorul știrilor pentru Generația Z?
Fiona Crack: Sunt optimistă. Tinerii vor avea nevoie de informații de încredere și imparțiale și sper că BBC va fi unul dintre locurile spre care se vor îndrepta.

Libertatea: Ce țară v-ar plăcea să vizitați?
Fiona Crack: Nu am fost niciodată în Tanzania.

Libertatea: Unde mergeți ca să vă reîncărcați bateriile?
Fiona Crack: La plimbare.

Libertatea: Ce carieră ați alege dacă nu ați fi jurnalistă?
Fiona Crack: Mama mea și-ar fi dorit foarte mult să devin dentist.

Libertatea: Cum arată o zi perfectă pentru dumneavoastră?
Fiona Crack: Să mă trezesc de dimineață și să ies la o plimbare lungă cu copiii mei.

Libertatea: Spuneți-ne ceva ce oamenii nu știu despre dumneavoastră.
Fiona Crack: Am peste 60 de veri primari.

Libertatea: Cât de mult puteți ierta?
Fiona Crack: Tot timpul, orice.

Libertatea: Ce este un lider?
Fiona Crack: Un lider este, înainte de toate, un om responsabil.

Libertatea: Ce admirați cel mai mult la o persoană?
Fiona Crack: Onestitatea.

Libertatea: Diamante sau perle?
Fiona Crack: Perle.

Libertatea: Care este cea mai veche amintire a dumneavoastră?
Fiona Crack: Nu știu dacă are legătură cu nostalgia, dar prima mea amintire este de când săream pe o saltea, direct pe podea, împreună cu cei trei frați ai mei.

Libertatea: Ce vă scoate cu adevărat din sărite?
Fiona Crack: Faptul de a nu putea lua o decizie.

Libertatea: Ce fel de persoană vedeți când vă uitați în oglindă?
Fiona Crack: O persoană care face tot ce poate mai bine.

Libertatea: Ce este o echipă, dragă Fiona?
Fiona Crack: O echipă este ca o familie care trage în aceeași direcție.

Libertatea: Numiți trei rețele de televiziune, în afară de BBC, pe care le respectați.
Fiona Crack: Oh, nu aș putea alege doar trei. Sunt mult prea multe redacții bune în lume.

Libertatea: Când ați auzit prima dată despre România?
Fiona Crack: Probabil în școala primară, dar sunt extrem de bucuroasă să mă aflu aici, pentru prima dată, chiar astăzi.

Libertatea: Vă mulțumim că ați fost alături de noi, Fiona.
Fiona Crack: Vă mulțumesc foarte mult!

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