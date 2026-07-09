După cum se prezintă pe site-ul său, Doseanu practică avocatura din 2001, este doctor în drept și asistent universitar la o facultate particulară din Oradea.

El coordonează activitatea societății profesionale de avocați Doseanu&Asociații și a avut printre clienți inculpați faimoși, precum afaceristul bihorean Victor Micula, fostul primar din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, și fostul președinte al Consiliului Județean Bihor, Alexandru Kiss.

Viorel Pașca, precum și rudele și colaboratorii săi anchetați de DIICOT în cazul azilelor neautorizate sunt reprezentați în dosar de avocatul Răzvan Doseanu. Foto: pagina de Facebook a lui Răzvan Doseanu

„Pistolarul”, avocat în două mari dosare de corupție

Doseanu, care se recomandă ca „un nume de referință în avocatura de drept penal din România”, s-a autointitulat „avocatul-prescripție”. Ceea ce el numește „succese răsunătoare” înseamnă evitarea pedepselor cu executare, a arestului preventiv sau prescrierea faptelor pentru care sunt judecați clienții săi.

O altă poreclă a lui Doseanu este „Pistolarul”, pentru că în pozele postate pe Facebook face gestul de a trage cu un pistol imaginar, scrie bihoreanul.ro.

Doseanu este poreclit „Pistolarul”. Foto: pagina de Facebook a lui Răzvan Doseanu

Pe Cătălin Cherecheș, a cărui eliberare condiționată se judecă mâine, 10 iulie, la Tribunalul Maramureș, Doseanu l-a reprezentat din noiembrie 2023, în dosarul în care fostul edil a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită.

Fostul președinte al CJ Bihor Alexandru Kiss, fost lider pe județ al UDMR, a fost condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru luare de mită, spălarea banilor și abuz în serviciu, într-un dosar DNA în care a fost inculpat și afaceristul Beneamin Rus. Inclusiv avocatul Doseanu a fost interceptat în dosar, în timp ce discuta cu clientul său Kiss.

În 2023, Curtea de Apel Oradea a decis achitarea tuturor inculpaților, în urma noilor reglementări privind prescripția și a unor schimbări din Codul Penal. Kiss a fost obligat de instanță să achite un prejudiciu estimat la 1,1 milioane de euro.

A obținut condamnarea la muncă a milionarului Micula jr

Pentru Victor Micula, Doseanu a obținut o pedeapsă cu suspendare, după ce afaceristul orădean a fost trimis în judecată pentru 31 de fapte penale.

În primă instanță, Micula a fost condamnat la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare. Despre dosar ați citit pe larg în Libertatea. Micula jr efectuează, în prezent, 120 de zile de muncă în folosul comunității la o mănăstire din Oradea. Apărarea a încercat să anuleze și această sancțiune, motivând că milionarul este inapt de muncă, din cauza unor afecțiuni medicale, după cum nota presa locală.

Afaceristul controversat rămâne în atenția procurorilor în ancheta privind finanțarea campaniei pe TikTok pentru Călin Georgescu. În documentele din dosar se arată că Victor Micula a încasat cei mai mulți bani, în jur de 80.000 de dolari americani, de la Bogdan Peșchir, arestat în dosar.

Familia lui Micula jr, cunoscută pentru afaceri cu sucuri, ape minerale și produse fast-food, s-a implicat, de-a lungul timpului, în susținerea comunităților penticostale din județul Bihor. În numeroase clipuri de pe YouTube, membrii familiei Micula apar cântând la adunări religioase ale cultelor neoprotestante.

Răzvan Doseanu și Victor Micula, victorioși după obținerea pedepsei cu suspendare. Foto: pagina de Facebook a lui Răzvan Doseanu

Condamnare cu suspendare pentru un traficant de droguri

Răzvan Doseanu l-a apărat și pe Emmanuel Vladimir Pustan jr, fost polițist și fiul unui pastor din Beiuș, Bihor, care a fost exclus din cultul penticostal și despre care ați citit în Libertatea. „Avocatul-prescripție” a reușit să evite condamnarea cu executare a lui Pustan jr pentru trafic de droguri de mare risc.

În primă instanță, fostul polițist a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare cu executare și interzicerea drepturilor pentru doi ani, potrivit publicației locale bihon.ro. În martie anul acesta, Curtea de Apel Oradea a decis să suspende executare pedepselor, în dosarul instrumentat de DIICOT, în care au fost judecați, alături de Pustan jr, încă doi tineri din Beiuș.

Răzvan Doseanu. Foto: pagina de Facebook a lui Răzvan Doseanu

Apărătorul polițistului local care și-a înjunghiat fosta soție: „Un incident spontan”

Un alt client notoriu al avocatului Doseanu este Paul Kover, fostul șef al Poliției Locale Oradea. În ianuarie 2021, acesta și-a atacat fosta soție, a sechestrat-o și a înjunghiat-o de 24 de ori. Femeia a supraviețuit. Kover a fost trimis în judecată pentru omor calificat și a fost condamnat, de Tribunalul Bihor, la 8 ani și 8 luni de detenție.

La Curtea de Apel Oradea, apărătorul lui Kover a obținut schimbarea încadrării faptei, de la omor calificat la tentativă de omor și, implicit, reducerea pedepsei: de la 8 ani și 8 luni la 5 ani de închisoare. A fost eliberat condiționat în martie 2025.

Potrivit ebihoreanul.ro, Kover a fost concediat în 2014, de la conducerea Poliției Locale, la cererea lui Ilie Bolojan, primar pe atunci în Oradea. Susținut de UDMR, Kover a dat în judecată Poliția Locală și a obținut, în 2016, prin decizia instanței, reîncadrarea lui în instituție, dar pe alt post. Acolo lucra în momentul când și-a atacat fosta soție.

După eliberarea condiționată, Kover a fost angajat la societatea de avocatură condusă de Doseanu, scrie sursa citată, unde a fost desemnat să se ocupe de site-ul de știri juridice.

„A fost un incident spontan de neînțeles, în condițiile în care până atunci, acest om a avut o conduită ireproșabilă”, argumenta Doseanu, în 2021, de ce clientul său ar trebui judecat în libertate.

În cazul lui Viorel Pașca, Doseanu a declarat, pe pagina lui de Facebook, că a decis „din proprie inițiativă să se implice trup și suflet”.