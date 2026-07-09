Ce este NSBM și de ce este controversat?

NSBM, prescurtare pentru black metal național-socialist, este un subgen al muzicii black metal, cunoscut pentru promovarea unor mesaje extremiste, inclusiv idei neonaziste, antisemite și de supremație rasială. De-a lungul timpului, acest gen a atras critici internaționale și a fost asociat cu diverse incidente violente, inclusiv atacuri teroriste. Un caz notoriu este atacul armat din ianuarie 2025 la un liceu din Tennessee, SUA, unde atacatorul purta un tricou al trupei norvegiene Burzum, considerată precursoare a fenomenului NSBM.

Trupele invitate și legăturile lor cu ideologia extremă

Printre trupele internaționale care urmează să urce pe scenă la Buzău se numără Goatmoon (Finlanda), Ad Hominem (Franța/Italia) și Funeral (Franța, cunoscută anterior drept „Kristallnacht”). Acestea sunt adesea etichetate ca aparținând scenei NSBM, având în repertoriu piese cu mesaje neonaziste, antisemite și rasiste. De exemplu, trupa Goatmoon este cunoscută pentru piesele sale care glorifică Holocaustul, iar unul dintre membrii săi afișează o svastică tatuată în timpul concertelor, conform investigațiilor Bellingcat.

În cazul trupei Ad Hominem, mesajele antisemite și neonaziste sunt evidente în piese precum „Auschwitz domnește”. Funeral, pe de altă parte, a fost inițial cunoscută sub numele „Kristallnacht” , o referință directă la pogromul nazist din 1938. Fondatorul trupei, L.F., a fost condamnat pentru propagandă național-socialistă și instigare la ură rasială.

Participarea formațiilor românești

Festivalul include și prezența formației „Răzbunare” din România, care, deși nu se declară oficial NSBM, are conexiuni evidente cu acest gen. Aceasta a lansat recent un cover după o piesă a trupei franceze NSBM Seigneur Voland, cunoscută pentru versurile sale antisemite și rasiste. De asemenea, trupa românească este asociată cu casa de discuri Tranșeu Records, care promovează materiale NSBM și produse cu simboluri naziste.

Măsuri stricte pentru a evita atenția publică

Organizatorii festivalului Wallachian Gates susțin că evenimentul este „NON-politic” și că sunt interzise afișarea steagurilor, a simbolurilor politice sau a tatuajelor cu conotații politice. Totuși, măsurile stricte, cum ar fi vânzarea biletelor prin mesaje private, locația anunțată doar în ziua evenimentului și interzicerea filmării sau fotografierii, ridică întrebări cu privire la transparența și agenda reală a organizatorilor.

Legături cu comerțul de materiale neonaziste

Tranșeu Records, casa de discuri cu sediul în Cluj-Napoca, asigură distribuția și promovarea multor materiale NSBM. De exemplu, aceasta vinde produse ale trupei Aksidava 88 (A88A), a cărei siglă conține svastici și alte simboluri naziste. Pe website-ul casei de discuri, sunt disponibile albume și produse care promovează mesaje neonaziste și antisemite, contrar reglementărilor legale din România, conform OUG 31/2002, care interzice astfel de practici.

Evenimente similare organizate în alte țări, precum Ucraina, Franța sau Germania, au fost criticate aspru de organizații internaționale și de presă. În România, organizarea unui astfel de festival ridică semne de întrebare legate de supravegherea respectării legii și de potențialul impact asupra tinerilor participanți. Autoritățile locale nu au oferit încă un răspuns oficial cu privire la desfășurarea acestui eveniment.