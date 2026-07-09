Ce înseamnă când visezi zidar

Visele: definiție și conținut oniric

Termenul de „vis” se referă la acel mix particular de imagini, gânduri și percepții senzoriale care se conturează în mintea noastră în timpul somnului. De cele mai multe ori, latura vizuală domină experiența onirică, însă practic toate simțurile pot fi antrenate în acest proces. Există oameni care visează în culori, alții doar în nuanțe de gri, în timp ce persoanele nevăzătoare trăiesc, de regulă, vise construite din sunete, gusturi și mirosuri, nu din imagini.

Deși cercetările recente au reușit să clasifice conținutul oniric în mai multe categorii, dincolo de această varietate se conturează câteva trăsături comune ale actului visării. Astfel, visele se derulează întotdeauna din perspectiva propriei persoane, se declanșează fără voia noastră, iar firul lor logic este de multe ori greu de descifrat sau chiar absurd.

De asemenea, personajele care ne apar în vis interacționează atât cu noi, cât și între ele, generând emoții puternice și combinând, în mod adesea bizar, fragmente din viața reală, relatează sleepfoundation.org. Aceste caracteristici nu apar mereu în totalitate, însă ele se regăsesc, într-o formă sau alta, în majoritatea viselor pe care le avem.

Tipuri de vise și trăsăturile lor distincte

Departe de a fi un fenomen unitar, universul oniric se împarte în mai multe forme, care diferă atât prin conținut, cât și prin gradul de conștientizare al persoanei care visează. Visul lucid, în care cel care visează realizează, în plin vis, că se află într-o experiență onirică și poate, uneori, chiar să-i influențeze cursul, ceea ce presupune un nivel neobișnuit de claritate mentală.

O altă categorie este cea a viselor recurente, care sunt acele scenarii care revin constant și semnalează, în general, anumite temeri mai vechi, situații rămase nerezolvate sau tensiuni psihice nerezolvate. Coșmarurile formează, la rândul lor, o categorie aparte, marcată de o frică intensă și de o stare copleșitoare de neliniște. Acestea sunt legate de cele mai multe ori de traume, afecțiuni medicale, perioade dificile din viață sau de efecte adverse ale unor tratamente.

O altă categorie este cea a viselor de falsă trezire, în care persoana are senzația că s-a trezit, deși se află încă în vis, o experiență care poate produce o confuzie evidentă. Cât despre visele premonitorii, acestea sunt considerate de unii experți drept semne ale unor evenimente care urmează să aibă loc, dar nu se bucură de nici o susținere științifică solidă, notează healthline.com.

Explicațiile oferite de specialiști țin mai degrabă de anumite mecanisme precum memoria selectivă, estimarea probabilităților sau anticipările la nivel subconștient, deși în anumite culturi li se atribuie o semnificație spirituală aparte.

Teoriile științifice din spatele viselor

De-a lungul timpului, cercetătorii preocupați de studiul viselor au formulat numeroase teorii referitoare la cauzele pentru care visăm și la rolul pe care îl au visele în viața noastră. Unii susțin că visarea este pur și simplu un produs secundar, inevitabil, al activității cerebrale din timpul somnului, în vreme ce alții îi atribuie un rol esențial în menținerea echilibrului psihic.

Potrivit unei ipoteze, frecvent citată, în timpul nopții, creierul sortează și prelucrează informațiile acumulate peste zi, aducând la suprafață frustrări și dorințe pe care le-am reprimat. Totodată, se speculează că visarea ar putea fi o modalitate naturală prin care corpul își reglează stările emoționale, ajutând la digerarea și reinterpretarea unor experiențe anterioare.

Studii recente sugerează chiar că visele ar putea simula situații de risc, cu rolul de a ne pregăti reacțiile pentru viitor, activând circuite neuronale asemănătoare celor folosite în starea de veghe, conform medicalnewstoday.com.

Mai mult, actul de a visa generează o formă distinctă de conștiință, în care trecutul, prezentul și anticipările despre viitor se contopesc. Nu în ultimul rând, stresul și anxietatea amplifică activitatea onirică, întrucât determină prelungirea și înmulțirea episoadelor de somn REM pe parcursul nopții.

Ce se întâmplă în creier când visăm

Pe durata somnului nocturn, creierul își construiește propria realitate, alcătuită din amintiri, emoții și imagini generate de subconștient. Această lume paralelă se manifestă printr-o succesiune de sunete, imagini și trăiri a căror intensitate variază în funcție de etapa somnului.

Vârful activității onirice are loc în faza de somn REM (Rapid Eye Movement), adică atunci când creierul devine deosebit de activ, memoria se consolidează, iar rațiunea cedează locul unor emoții puternice. Tocmai de aceea, visele par extrem de reale în timp ce le trăim, chiar dacă se șterg rapid din memorie imediat după ce ne trezim.

Psihologia contemporană tratează procesul de visare ca pe un subiect de studiu de sine stătător, considerând că scenariile onirice nu sunt simple reziduuri ale unui creier inactiv, ci pot exprima dorințe neîmplinite, temeri ascunse, nevoi afective sau conflicte interioare nesoluționate.

La nivel neurologic, visarea activează în special zonele cerebrale asociate emoțiilor, cu precădere sistemul limbic, în timp ce ariile responsabile de gândirea logică rămân în mare parte inactive. În aceste condiții, visul se dovedește a fi, deopotrivă, un fenomen biologic și unul psihologic, potrivit health.clevelandclinic.org.

Cât timp visăm într-o noapte

Un somn odihnitor ar trebui să dureze între șase și opt ore, iar faza REM ocupă aproximativ un sfert din acest total, spun specialiștii în medicina somnului. În schimb, visarea în sine, însă, se întinde pe o porțiune mult mai mică din acest interval. De obicei, o persoană are între patru și șase episoade onirice pe parcursul unei nopți, uneori mai multe, iar fiecare dintre acestea au propria intensitate și tonalitate.

Astfel, există de la vise cu încărcătură emoțională puternică, până la scenarii confuze sau extrem de fanteziste. În total, se estimează că un om visează în jur de două ore pe noapte, ceea ce înseamnă că, de-a lungul unei vieți întregi, ajungem să petrecem în jur de șase ani în lumea viselor, precizează dreams.co.uk.

Aceste secvențe onirice sunt distribuite pe parcursul mai multor cicluri de somn. Faza REM debutează cu perioade scurte, de circa zece minute, care se prelungesc treptat, atingând aproape o oră spre dimineață.

Trebuie menționat, totuși, că aceste valori sunt estimative, cu atât mai mult cu cât visarea nu se limitează strict la faza REM, ci apare și în fazele non-REM, atunci când activitatea cerebrală este mult diminuată. Cea mai mare parte a datelor disponibile provine din relatările subiective ale participanților la diverse studii, mulți dintre ei nereușind să-și amintească ce au visat.

Cât ține, de fapt, un vis

Somnul urmează un tipar ciclic, cu reluări la fiecare 90-120 de minute, iar cele mai intense episoade onirice au loc în faza REM. Primul asemenea episod apare la circa o oră și jumătate de la adormire, durează inițial doar câteva minute și se prelungește treptat spre dimineață, putând ajunge până la 20-30 de minute. Această estimare se bazează pe un model standard de somn monofazic , în care tot somnul are loc simultan.

Cu toate acestea, dacă urmezi un model de somn diferit, cum ar fi somnul bifazic, în care odihna este împărțită în două faze, numărul de vise pe care le ai poate varia. Potrivit studiilor de specialitate, un vis poate dura între câteva secunde și o jumătate de oră, cu o medie situată între 5 și 20 de minute.

Pe măsură ce noaptea înaintează, visele devin tot mai complexe și mai coerente. După cum informează thensf.org, visele din faza REM au o structură narativă clară și o încărcătură emoțională puternică, spre deosebire de cele din fazele non-REM, care tind să fie mai fragmentate și mai greu de urmărit.

Ce înseamnă când visezi zidar

Semnificația unui vis depinde adesea de experiențele, emoțiile și contextul personal al fiecărei persoane. Visul în care apare un zidar este asociat cu schimbările, construcția unor noi etape de viață și efortul necesar pentru atingerea obiectivelor. Totuși, semnificația diferă în funcție de contextul în care apare acesta și de interacțiunea pe care o ai cu el.

Dacă visezi un zidar care lucrează, visul poate sugera că în perioada următoare vei avea parte de o surpriză din partea unei persoane apropiate sau că un proiect important începe să prindă contur, potrivit ruyamuzesi.com.

În schimb, dacă te visezi pe tine însuți în rol de zidar, se spune că acest lucru poate prevesti începutul unei povești de dragoste pe care vei prefera să o ții departe de ochii celorlalți. Un vis în care stai de vorbă cu un zidar este considerat de unele dicționare de vise drept un avertisment că ai putea primi vești neplăcute sau că este bine să fii mai atent în activitățile pe care le faci în viața de zi cu zi.

Simbolistica unui vis în care te cerți cu un zidar indică posibile tensiuni într-o relație de prietenie, care pot fi generate de lipsa sincerității sau de anumite neînțelegeri.

Există și interpretări conform cărora apariția unei persoane cunoscute în ipostaza de zidar poate anunța o dispută cu cineva încăpățânat, în timp ce simpla imagine a unui zidar este uneori asociată cu dificultăți financiare sau obstacole în afaceri.

Este important de reținut faptul că interpretările viselor fac parte din credințele populare și nu au o bază științifică.

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