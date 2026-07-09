Nicușor Dan a primit un pistol Gumusay de la Recep Tayyip Erdogan. Ce va face cu arma

Nicușor Dan a primit un pistol Gumusay de la Erdogan, la Summitul NATO din Turcia

Președintele Turciei le-a oferit cadou arme omologilor săi, la Summitul NATO din Turcia. Nicușor Dan a primit un pistol Gumusay cu muniție și toate documentele de proveninență.

„În cadrul Summitului NATO de la Ankara, Preşedintele României, Nicuşor Dan, precum și ceilalți lideri participanți au primit drept cadou de la Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, câte o armă de foc și muniția aferentă.

Conform licenței de export emisă de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, arma oferită Preşedintelui Dan este un pistol Gumusay, însoțit de documente legale de proveniență”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Ce va face Nicușor Dan cu arma primită de la Erdogan

Administrația prezidențială a anunțat că arma a fost verificat și ulterior va fi preluată în evidență de către Serviciului de Protecție și Pază.

„Echipa de protecție a Preşedintelui României a preluat arma pentru verificări, ulterior fiind luată în evidență de către Administrația Prezidențială, conform procedurilor specifice.

Pistolul va fi păstrat în cadrul Serviciului de Protecție și Pază, în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială, cu respectarea dispozițiilor legale specifice”, a mai transmis Administrația Prezidențială.

Ce este și cum arată pistolul Gumusay oferit de președintele Erdogan

Un pistol Gumușay (n.r. Gümüşay, în limba turcă) este o armă de foc semiautomată de fabricație turcească. Acesta este o armă ceremonială de protocol, oferită oficial din partea statului turc, având toate licențele de export emise de Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın NATO liderlerine hediye ettiği silah: https://t.co/J7WHKiGUFx pic.twitter.com/LbXS2vISzx — ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) July 9, 2026

Ursula von der Leyen și Antonio Costa au primit arme de lux de la Erdogan

Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a oferit pistoale gravate liderilor europeni de rang înalt prezenți la Summitul NATO desfășurat pe 8 iulie 2026, la Ankara. Potrivit Politico, armele ceremoniale au fost însoțite de muniție și truse de curățare.

Printre beneficiarii cadourilor se numără Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, și António Costa, premierul Portugaliei. Un oficial al Consiliului European a explicat că echipa de securitate a lui Costa a preluat pistolul pentru verificări.

„Vom urma procedurile belgiene pentru a o aduce în Belgia, apoi o vom depozita în conformitate cu cerințele de securitate impuse de Secretariatul General al Consiliului”, a declarat acesta.

Cine sunt oficialii europeni care și-au lăsat pistoalele în Turcia

Prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, a luat decizia de a lăsa arma gravată cu numele său în Turcia. Aceasta va fi dezafectată pentru a respecta legislația britanică, care interzice importul de arme de foc funcționale. La summit, Starmer a semnat un acord de apărare cu Erdogan, punând accent pe schimbul de informații între cele două țări.

„Cred că alianța este mai puternică și mai unită în urma acestei reuniuni”, a declarat Starmer, conform sursei citate mai sus.

Premierul olandez Rob Jetten a anunțat că pistolul primit va fi dezafectat înainte de a fi transportat în Olanda. Ursula von der Leyen nu a oferit detalii despre ce va face cu arma primită. Totuși, un oficial european, citat de presa internațională, a subliniat că valoarea acestor cadouri ar putea depăși limitele impuse de regulamentele UE, ceea ce face ca păstrarea lor personală să fie improbabilă.

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