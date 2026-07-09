Sectorul 4, lider la cheltuieli

Cu un buget estimat între 1,14 și 1,62 miliarde de lei (aproximativ 300 milioane de euro) pentru perioada 2026-2030, Primăria Sectorului 4 ocupă primul loc la cheltuieli. Fondurile sunt dedicate întreținerii spațiilor verzi, toaletării arborilor, plantării copacilor și mentenanței mobilierului urban. Contractul-cadru, atribuit prin licitație, include o clauză care permite majorarea sumelor cu până la 50%, fără licitație suplimentară.

Conform caietului de sarcini aprobat în mai 2026, administrația locală poate extinde valoarea contractului până la 450 milioane de euro. Totodată, compania Totul Verde, subordonată primăriei, are permisiunea de a achiziționa produse și echipamente suplimentare, costurile fiind ulterior decontate de municipalitate.

Sectorul 1: Buget flexibil pentru spațiile verzi

Primăria Sectorului 1 a alocat 809 milioane de lei (162 milioane de euro) pentru perioada 2026-2030, bani împărțiți în opt loturi. Conform contractului-cadru, suma poate fi majorată cu până la 50%, ajungând la un total de 243 milioane de euro, fără a mai fi necesară o nouă licitație.

Serviciile incluse în contract sunt împărțite în trei categorii: lucrări de amenajare și modernizare, întreținerea curentă a vegetației și activități complementare, precum colectarea deșeurilor, întreținerea mobilierului urban și implementarea sistemelor de iluminat arhitectural.

Sectorul 2: Sancțiuni pentru reducerea spațiilor verzi

Pentru intervalul 2024-2028, Primăria Sectorului 2 a bugetat 993,2 milioane de lei (195 milioane de euro) pentru întreținerea spațiilor verzi, suma fiind împărțită pe cinci loturi. Contractele au fost câștigate de trei firme – Geca Impex, Cris Garden PM și Garden Center Grup – care au fost anterior sancționate de Garda de Mediu pentru reducerea suprafețelor verzi prin reconfigurări de alei și trotuare.

„Pentru diminuarea suprafeței de spațiu verde, ca urmare a lucrărilor executate, firmele de construcții au fost sancționate contravențional cu amenzi de 50.000 de lei fiecare”, a precizat Garda de Mediu.

Sectorul 3: Investiții în terenuri de joacă și plantații

În perioada 2025-2029, sectorul 3 va aloca până la 846,3 milioane de lei (166 milioane de euro) pentru întreținerea spațiilor verzi și amenajarea locurilor de joacă. Contractul-cadru implică activități precum tunderea gazonului, plantarea de arbori și montarea de sisteme de irigații. Două dintre firmele implicate în acest proiect, Cris Garden și Garden Center Grup, colaborează și cu alte sectoare din Capitală.

Sectorul 5: Licitație anulată, fonduri redirecționate

Deși inițial Primăria Sectorului 5 planificase un buget de peste 1 miliard de lei (202,3 milioane de euro) pentru un contract-cadru de patru ani, licitația a fost anulată de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC). În prezent, de întreținerea spațiilor verzi se ocupă compania municipală Amenajare Edilitară S5 SRL, care are alocate 92 milioane de lei pentru activități curente în 2026.

Sectorul 6: Proiecte mai mici, dar ambițioase

Administrația sectorului 6 a atribuit în februarie 2026 un contract-cadru de 210,88 milioane de lei (46 milioane de euro) pentru trei ani, adresând doar două cartiere – Militari și Crângași. Pe lângă această sumă, bugetul pentru 2026 al zonelor de agrement și locurilor de joacă ajunge la 389 milioane de lei (78 milioane de euro), incluzând proiecte de anvergură precum Parcul Liniei și amenajările din zona Lacul Morii.

În total, primăriile de sector din București vor cheltui peste 5,2 miliarde de lei (1 miliard de euro) până în 2030 pentru întreținerea și modernizarea zonelor verzi. Această sumă nu include cheltuielile pentru proiectele punctuale și achizițiile făcute prin intermediul firmelor subordonate administrațiilor locale, ceea ce ar putea duce la o creștere și mai mare a investițiilor publice în acest domeniu.