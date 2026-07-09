În înregistrările video se observă cum grindina cade abundent, transformând rapid peisajul și reducând vizibilitatea. Bucățile de gheață s-au depus pe carosabil și pe terenurile din jurul locuințelor, în timp ce ploaia torențială și rafalele de vânt au însoțit furtuna.

Anterior, ANM a emis o avertizare nowcasting Cod galben, valabilă până la ora 14.00, pentru mai multe localități din județul Vâlcea. Meteorologii au avertizat asupra producerii de averse torențiale, cu acumulări de 15-25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici dimensiuni, de 1-2 centimetri.

Pe lista localităților vizate de avertizare s-au aflat Călimănești, Brezoi, Stoenești, Bărbătești, Păușești-Măglași, Bujoreni, Berislăvești, Băile Olănești, Muereasca, Golești, Dăești, Sălătrucel, Vlădești și Runcu.

Fenomenele meteo severe au afectat și alte zone din județul Vâlcea, în contextul instabilității atmosferice accentuate prognozate pentru această perioadă. Meteorologii avertizează că astfel de episoade de vreme extremă se pot repeta și în orele următoare, în funcție de evoluția sistemelor convective.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, prognoza pe regiuni în perioada 6-19 iulie 2026. Potrivit estimărilor, în această săptămână, furtunile se vor extinde din vestul, centrul și nordul țării, fiind așteptate ploi, vijelii și descărcări electrice. Cele mai scăzute temperaturi maxime vor fi în estul Transilvaniei, iar cele mai ridicate în Câmpia Română.

Vezi și: Prognoza meteo 6 iulie–3 august 2026

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