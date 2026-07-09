Documente secrete întocmite la o serie de reuniuni militare clandestine dezvăluie existența unui plan comun ruso-chinez pentru neutralizarea rețelei Starlink a celui mai bogat om din lume, Elon Musk, relatează The Insider într-o investigație jurnalistică realizată împreună cu Der Spiegel (Germania) și Le Monde (Franța).

Starlink, „sângele” infrastructurii de comunicații a Ucrainei

Până în toamna anului 2023, Starlink, rețeaua de internet prin satelit a companiei SpaceX, devenise unul dintre principalele mijloace de comunicație de pe câmpul de luptă din Ucraina. Personalul medical folosea terminalele Starlink pentru a coordona evacuările, echipajele de artilerie pentru a-și corecta focul, iar operatorii de drone pentru a le pilota în timp real.

„Starlink este acum, practic, sângele întregii noastre infrastructuri de comunicații”, spunea, în septembrie anul trecut, actualul ministru ucrainean al Apărării, Mîhailo Fedorov. Până în noiembrie, SpaceX livrase peste 40.000 de terminale Ucrainei, iar rețeaua de sateliți de internet devenise atât de esențială pentru apărarea țării de invazia rusă, încât oficialii americani o descriau ca fiind de neînlocuit.

În aceeași lună, ingineri din cele mai importante instituții chineze spațiale și de apărare s-au reunit într-o întâlnire secretă în orașul Guangzhou. Unul dintre punctele de pe agendă se referea la identificarea unor modalități de distrugere a rețelei Starlink.

SpaceX, care deține Starlink, este cel mai important contractor spațial al Pentagonului, fiind responsabil de construirea și lansarea pe orbită a sateliților americani de supraveghere, în timp ce Starshield, versiunea militarizată a Starlink, asigură o conectivitate militară rezilientă pentru armata americană. În același timp, Tesla, compania de automobile electrice a lui Elon Musk, are cea mai mare fabrică la Shanghai și depinde, prin urmare, de împrumuturi acordate de statul chinez, precum și de „indulgența” Partidului Comunist Chinez.

China nu este neutră în războiul ruso-ucrainean

The Insider, Der Spiegel și Le Monde au obținut un set de documente care conțin detalii până acum nedivulgate despre cooperarea militară ruso-chineză. Acestea constau în patru prezentări susținute în noiembrie 2023 la cel de-Al Treilea Forum de Cooperare Tehnico-Militară China–Rusia, organizat la Guangzhou, precum și într-un protocol bilateral de lucru semnat în urma negocierilor desfășurate la Moscova în iunie 2023.

Materialele acoperă cinci domenii: arme spațiale și distrugerea sateliților, sisteme integrate de apărare antiaeriană și antirachetă, muniții autonome de tip „roi”, vehicule blindate de nouă generație și aviație militară, observă The Insider.

Aceste documente, obținute acum un an și investigate în detaliu, arată că neutralitatea declarată de China față de războiul ruso-ucrainean este o ficțiune. Dimpotrivă, ele descriu un parteneriat care a depășit de mult timp nivelul retoricii antioccidentale comune și s-a transformat într-un program structurat și multidisciplinar de dezvoltare a unor sisteme de armament pe care niciuna dintre cele două părți nu le-ar putea realiza singură.

Distrugerea constelației Starlink, un obiectiv ruso-chinez

Documentele de la Guangzhou includ o prezentare dedicată contracarării constelației Starlink. Deși este redactată bilingv, numeroasele greșeli din textul în limba rusă sugerează că materialul a fost pregătit de partea chineză. Prezentarea a fost susținută de doi cercetători din cadrul China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), și anume Huang Hui și Ren Jie. CASC este principalul contractor spațial de stat al Chinei, fiind responsabil de dezvoltarea rachetelor Changzheng („Marșul cel Lung”) și de o mare parte din infrastructura militară de sateliți a gigantului asiatic. Documentul este marcat „intern”, adică un nivel de clasificare superior materialelor care pot fi difuzate public.

Prezentarea începe cu descrierea evoluției Starlink de la o rețea comercială de internet în bandă largă la o infrastructură militară interconectată – o rezervă pentru navigație atunci când semnalul GPS este perturbat, o platformă pentru supraveghere continuă de înaltă precizie și, mai presus de toate, o „arhitectură distribuită”. Cea din urmă caracteristică este cea care face constelația atât de dificil de neutralizat. Potrivit cercetătorilor chinezi, nu există un nod central de transmisie, astfel încât bruiajul unei singure stații terestre sau distrugerea unui releu nu afectează în mod semnificativ funcționarea constelației. Ea este elastică.

Cercetătorii de la CASC consideră această elasticitate și rezistență drept o „amenințare”. Potrivit lor, Starlink a impus deja o „blocadă spațială” prin „ocuparea” orbitei joase a Pământului și a benzilor-cheie ale spectrului electromagnetic.

Escaladare pe trei niveluri

În opinia lor, răspunsul ar trebui să constea într-o escaladare pe trei niveluri:

1) Presiune juridică și diplomatică comună. Sub pretextul că „densitatea sateliților Starlink ar crește puternic riscul coliziunilor pe orbita joasă”, regimul de la Moscova și cel de la Beijing ar trebui să formeze o coaliție internațională pentru a obține limite de reglementare asupra extinderii constelației.

2) Blocarea Starlink la spațiul fizic necesar pentru extindere. China și Rusia ar urma să depună împreună cereri pentru benzi de frecvență și poziții orbitale critice și ar urma să își folosească influența în organismele internaționale de reglementare pentru a împiedica viitoarele lansări ale companiei lui Elon Musk. Documentul prezintă acest pas drept „o contramăsură militară coordonată”. În paralel, cercetătorii propun o arhitectură comună de bruiaj electromagnetic pentru blocarea selectivă a Starlink în anumite zone geografice.

3) Distrugerea fizică a rețelei de sateliți Starlink. Chinezii și rușii se gândesc la începerea unui război cibernetic, prin falsificarea accesului, infectarea cu viruși și exploatarea vulnerabilităților, mai ales în terminalele utilizatorilor finali și răspândirea programelor malițioase în întreaga rețea, astfel încât aceasta să fie „paralizată”. Următorul pas ar consta în eliminarea sateliților propriu-ziși prin contramăsuri „cu cost redus”. Dacă reziliența constelației provine din numărul mare de sateliți, soluția ar fi o armă suficient de ieftină pentru a distruge sateliții mai repede decât poate SpaceX să lanseze înlocuitori, se arată în document. Diapozitivul nu precizează ce tip de armă ar putea fi folosit și nu spune nimic despre costul uman al eliminării unei rețele folosite de organizații umanitare, spitale izolate, jurnaliști aflați în zone de conflict și flote de pescuit din zeci de țări.

Potrivit The Insider, există indicii că planul ruso-chinez a avansat considerabil de la conferința din 2023.

Chinezii și rușii se laudă deja cu fabricarea unor arme antisatelit

În China, publicații asociate așa-numitei Armate Populare de Eliberare (PLA) abordează scenarii concrete de luptă cu arme laser și rachete antisatelit. În februarie, presa afiliată regimului de la Beijing a relatat că cercetători de la Institutul de Tehnologie Nucleară din Xian au fabricat o armă puternică cu microunde, amplasată la sol și capabilă să atace sateliți aflați pe orbita joasă.

În ceea ce privește partea rusă, serviciile de informații din statele membre NATO urmăresc un concept potrivit căruia nori de mici proiectile ar fi eliberați pe orbita constelației pentru a distruge panourile solare ale sateliților. Acest scenariu pune însă în pericol și alți sateliți aflați pe traiectorie, inclusiv chinezi.

Un dispozitiv rusesc denumit „Volna Kupol Garant” ar putea să bruieze receptoarele Starlink de la sol pe o rază de aproximativ 16 kilometri.

„Avem sisteme redundante dacă pierdem rețeaua Starlink. Doborârea sateliților săi ar reduce în mod clar capacitățile noastre defensive”, a declarat pentru The Insider un oficial de rang înalt dintr-un serviciu secret american.

Elon Musk nu comentează deocamdată complotul ruso-chinez

Sprijinul acordat de China pentru efortul de război al Rusiei în Ucraina este mai semnificativ decât se știa până acum. Experți chinezi au consiliat Rusia în construirea unei fabrici pentru producția în masă de drone kamikaze și au contribuit la crearea unei rețele care le permite soldaților ruși să acceseze internetul după ce Starlink a întrerupt serviciul pentru utilizatorii neînregistrați aflați pe teritoriul ucrainean.

Elon Musk, primul triliardar al lumii, nu a oferit nicio sugestie că ar fi conștient de faptul că regimul chinez, pe care îl flatează în unele mesaje, complotează cu Rusia pentru a distruge unul dintre cele mai valoroase active ale sale. Nici SpaceX nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

„Concluziile privind amploarea considerabilă a sprijinului chinez pentru armata rusă sunt extrem de îngrijorătoare. China trebuie să înțeleagă că acest lucru încalcă interesele fundamentale de securitate ale Europei”, a comentat pentru Der Spiegel ministrul german de Externe, Johann Wadephul.