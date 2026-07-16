Votul pentru noul guvern al Ucrainei ar putea avea loc chiar joi

Propunerea lui Korețki la funcția de prim-ministru a fost făcută publică miercuri seara de șeful Parlamentului ucrainean, Ruslan Stefanciuk.

„Rada Supremă a Ucrainei a primit propunerea preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, privind numirea lui Serhii Koreţki în funcţia de prim-ministru al Ucrainei. Parlamentul o va examina în curând, în conformitate cu procedura stabilită”, a scris Ruslan Stefanciuk pe contul său de Facebook.

Parlamentul ucrainean a aprobat marți demisia Iuliei Svîrîdenko și implicit a întregului guvern.

Ukrainska Pravda relatează că Rada Supremă intenţionează să voteze noul guvern chiar joi.

Volodimir Zelenski sugerase anterior posibilitatea propunerii lui Serhii Korețki în funcția de prim-ministru, apreciind că ar fi „persoana cea mai pregătită” în urma consultărilor pe care le-a avut după demisia Iuliei Svîrîdenko.

Conflictul care pătează remanierea guvernamentală

În timp ce Guvernul ucrainean este în plin proces de remaniere, conducerea de la Kiev riscă să se confrunte cu proteste în stradă în urma demiterii ministrului apărării, Mîhailo Fedorov, apreciat pentru eforturile sale de digitalizare și transparență.

Conform unor surse citate de Ukrainska Pravda, Volodimir Zelenski l-ar fi apreciat la rândul lui pe Fedorov, dar nu ar mai fi tolerat conflictele constante dintre ministrul apărării și comandantul șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrskîi, și ar fi ales să-l demită pe Fedorov.

„Trăiesc în două lumi diferite. Mișa (Mîhailo Fedorov – n.r.) vrea să digitalizeze totul, să construiască un sistem în jurul tehnologiei. Armata însă vrea pur și simplu să fie auzită. Cerea achiziționarea unui anumit tip de armament, dar el (ministrul – n.r.) refuza și finanța alte domenii. Pur și simplu nu se mai înțelegeau”, spune o sursă din Administrația Prezidențială de la Kiev.

Serhii Korețki, un prim-ministru care vine din domeniul afacerilor

Originar din orașul Luțk, în vestul Ucrainei, Serhii Korețki (48 de ani) este un antreprenor, fost manager de top la diverse companii și fost șef al unor companii ucrainene energetice de prim-plan, precum Ukrnafta, apoi Naftogaz.

Korețki a fost numit pentru prima dată la conducerea unei companii ucrainene de stat în noiembrie 2022, la câteva luni de la lansarea agresiunii ruse la scară largă din Ucraina. În niciun an de la numirea lui Korețki și în pofida războiului, Ukrnafta și-a pregătit – pentru prima dată în istoria sa – planul financiar în conformitate cu cerințele Legii Ucrainei, a încheiat pe profit în 2023 și și-a achitat integral datoriile fiscale.

Ukrnafta și-a extins, de asemenea, parteneriatele cu companii internaționale pentru a înlocui echipamentele sovietice, rusești și belaruse învechite.

În mai 2025, Serhii Korețki a fost numit la conducerea Naftogaz.

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