Andreea Bănică a mărturisit că nu a încercat niciodată să își ascundă vârsta sau să pară mai tânără, ci a fost preocupată de aspectul său fizic, fiindcă se simte datoare corpului ei.

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„48 de ani. Și nu m-am trezit așa într-o dimineață. În spatele unei fotografii sunt sute de alegeri: zile în care am mers la sală fără chef, mese la care am spus NU tentațiilor, analize și grija pentru sănătate, disciplină atunci când motivația lipsea. Nu încerc să fiu mai tânără! Încerc doar să fiu cea mai bună versiune a mea, la vârsta pe care o am.

Cred că fiecare femeie merită asta. Nu am avut niciodată corpul perfect. Am avut însă ambiția să nu renunț la el, pentru că fiecare kilogram dat jos, fiecare antrenament, fiecare alegere sănătoasă înseamnă respect față de mine”, a scris Andreea Bănică, pe Instagram.

Andreea Bănică a fost întotdeauna atentă cu aspectul ei fizic, considerând că acesta este un lucru foarte important pentru orice persoană. Interpreta a recunoscut că nu încearcă să păcălească vârsta.

„Nu mă lupt cu timpul! Mă lupt doar cu nepăsarea. În ziua în care încetezi să ai grijă de tine, începi să te pierzi pe tine. Eu cred că aceasta e adevărata frumusețe. Nu încerc să păcălesc vârsta. Încerc doar să îmi respect corpul, să îl îngrijesc, să-l mențin sănătos și să îi mulțumesc pentru tot ce face pentru mine, în fiecare zi”, a adăugat vedeta.