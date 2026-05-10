„Poze de la Paris. Cu drag. Sfârșit de săptămână”, a scris Andreea Esca pe contul de socializare, în dreptul imaginilor.

Andreea Esca și părinții soțului ei au o relație specială. Aceștia se înțeleg foarte bine. În urmă cu ceva timp, prezentatoarea știrilor PRO TV a vorbit despre un moment stânjenitor în care a fost pusă în urmă cu peste 20 de ani, când și-a cunoscut socrii.

Moment stânjenitor în fața socrilor

Părinții lui Alexandre Eram, soțul Andreei Esca, sunt stabiliți în Franța, iar vedeta obișnuia să meargă în vacanță acolo. În urmă cu 20 de ani, când nu găsea tot ce își dorea la noi în țară, prezentatoarea avea un obicei de a lua o valiză goală cu ea atunci când pleca în vacanță, pentru că dorea să facă multe cumpărături.

Invitată la podcastul Oanei Andoni de pe YouTube, Andreea Esca a povestit un episod de neuitat de acum 20 de ani când a mers în vacanță, în Nisa, la socri. Când a ajuns în Franța, știrista a constat că a ajuns acolo doar bagajul gol, fără cel în care avea toate hainele. Andreea Esca spunea că îi era rușine să explice părinților lui Alexandre Eram de ce a luat o valiză goală cu ea. „Era Alexia foarte mică, sunt vreo 20 și ceva de ani.

Acum 20 și ceva de ani nu era mai nimic pe aici. Când mergeam în vacanță vara, în Nisa, la părinții lui Alex, îmi luam o valiză cu tot ce aveam de îmbrăcat, și ce foloseam acolo, și o valiză goală. Goală, goală, complet goală, pe care o umpleam acolo. Luam tot felul de lucruri care nu se găseau aici. Normal că nu știau părinții lui Alex să zică: au venit și sărăciile astea din România cu valiza goală, știi?

Și, uite cum am ajuns, că la aeroport a venit valiza goală și aia plină, nu! Și am ajuns acasă și acuma explică-le oamenilor ce caut cu valiza asta goală aici? E un obicei românesc, că mergem așa de nebuni cu o valiză goală”, a dezvăluit, extrem de amuzată acum, Andreea Esca.

Bagajul cu haine al vedetei rămăsese în aeroportul din Otopeni, iar cineva a sunat-o și i-a deschis geanta. „Mi-aduc aminte că mă sunau, valiza plină nu se urcase deloc, căzuse de pe bandă, de plină ce era, nici măcar nu plecase undeva. Ea rămăsese în Aeroportul Otopeni. Ei o desfăcuseră și-mi ziceau: pantofi Stella… Era ceva absolut superb. Sutien… Victoria! Și am zis, da, da, ăla e, închideți-l”, a mai relatat Andreea Esca în urmă cu ceva timp.

