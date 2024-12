Dincolo de cariera ei, Andreea Esca își face mereu timp pentru a petrece momente speciale alături de familie, dar și de prieteni. De data aceasta, prezentatoarea Știrilor Pro TV a luat parte alături de Alexia, fiica ei, la o petrecere, un bal mascat care a avut loc în București.

Imediat cum au ajuns, cele două au făcut furori cu ținutele alese. În ceea ce o privește pe Andreea Esca, prezentatoarea a îmbrăcat o rochie de vară, foarte decoltată, la care a asortat sandale și o mască discretă pe față. Ținuta Alexiei Eram a fost mai dramatică, ea s-a îmbrăcat în negru, iar pe față a avut o mască închisă la culoare.

La petrecere, ele au socializat cu cei prezenți, dar s-au bucurat și de decor și de întreaga atmosferă. N-au ratat nici ocazia de a face poze, pe care le-au distribuit apoi pe rețelele de socializare. „Sunteți minunate! să fiți sănătoase și fericite!”, „De vis, superbe, minunate, totul, ca de poveste”, „Femei frumoase și fericite!”, au comentat fanii Andreei Esca pe Facebook.

Andreea Esca și lecția importantă pe care i-a oferit-o Alexiei

Andreea Esca și Alexandre Eram au pus mare accent pe educația copiilor lor. Alexia și Aris Eram au fost la un liceu de prestigiu din București, apoi au studiat la facultate în străinătate. Prezentatoarea Știrilor PRO TV a vrut să își educe copiii și din punct de vedere financiar, astfel că Alexia a lucrat o perioadă, când era la liceu, într-o cafenea din București.

Tânăra era plătită pe oră și lucra doar în weekend pentru a strânge bani de buzunar. „Mama mereu a vrut să ne învețe cum să câștigăm bani, să știm ce înseamnă asta. Eu am lucrat o lună de zile în weekenduri la o cafenea, lucram part time, aveam un salariu și atunci mi-am dat seama. Stăteam acolo până făceam 80 de lei, trebuia să interacționezi cu oamenii, mi se pare o experiență bună, mai ales pentru un copil”, a povestit Alexia la podcastul Giuliei Anghelescu.

Alexia Eram e independentă financiar

Alexia Eram este fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram. Este foarte cunoscută în social media și a muncit mult ca oamenii să o știe datorită muncii sale și nu numelui mamei sale. Tânăra, în vârstă de 22 de ani, este creator de conținut și câștigă bani frumoși din această meserie. Nu are un job cu program, dar orele de muncă pentru campaniile pe care le filmează se pot întinde pe mai multe zile.

„Am o casă frumoasă plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să îmi cumpăr ce îmi doresc”, a spus Alexia Eram. Invitată acum ceva vreme la podcast-ul lui Radu Țibulcă, fiica Andreei Esca a subliniat faptul că de câțiva ani se întreține singură. Tânăra este recunoscătoare părințiilor săi pentru educația pe care i-au oferit-o și modul în care au învățat-o să înțeleagă valoarea banilor. Alexia Eram a demonstrat că poate face orice își propune și nu este un copil de bani gata care nu vrea să muncească.

„Sunt de doi ani pe picioarele mele, ca să înțeleagă toată lumea și să nu se mai facă speculații. Întotdeauna am avut sprijinul părinților, nici nu se pune problema. Cred că dacă nu aș fi făcut ce am făcut și nu eram o persoană interesantă sau nu aș fi făcut lucruri inteligente și interesante, oamenii nu m-ar mai fi urmărit. Oamenii cred că dacă tu ești dintr-o familie cu bani, automat tu nu știi să faci anumite lucruri sau speculează că am tot timpul ajutorul părinților. Părinții mei m-au educat foarte bine, ei au vrut să înțeleg valoarea banilor și că trebuie să muncesc pentru ceea ce am”, a declarat Alexia Eram în cadrul podcastului.

