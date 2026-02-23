Imaginile cu Andreea Marin purtând o rochie roșie, mulată și cu decolteu elegant au devenit rapid virale. Dincolo de apariția elegantă, vedeta a împărtășit cu fanii, pe pagina sa de Facebook, gânduri despre efortul din spatele proiectelor sale și despre rutina care o ajută să-și mențină echilibrul.

„După 12 ore de filmări în ritm alert și fotografii într-o ședință foto specială în hubul meu creativ, dar și lucru la birou și întâlniri legate de evenimentele ce mă așteaptă în curând în țară și în străinătate, mi-am dat seama am nevoie de o baie caldă, de așternutul meu moale și câteva pagini de carte – așa mi-am regăsit echilibrul și pacea, aveam nevoie de liniște după agitația de peste zi.”

Cum face față programului încărcat

Vedeta a explicat că programul său solicitant o face adesea să caute metode prin care să se reconecteze cu sine și să își recapete energia după zilele încărcate. „Nu de puține ori am fost întrebată cum fac să «ies din priză» când munca mea implică atâta energie și direcții diferite în paralel, nu e prea comodă, nicio zi nu seamănă cu alta, nu e un traseu liniar și … oameni suntem! Cu toții obosim din când în când sau avem zile în care ne e greu să ne regăsim.”

În continuare, Andreea Marin a vorbit despre obiceiurile care o ajută să rămână în formă și să își mențină echilibrul interior, indiferent de provocările profesionale. „Am, însă, câteva obiceiuri care mă pun pe picioare, mi-am găsit o rutină care-mi face bine. Sunt consecventă când vine vorba de grija față de mintea și corpul meu, am învățat să mă împrietenesc cu mine, să înțeleg că disciplina îmi pune viața pe făgașul dorit atunci când am realizat că nimic nu ne iese așa cum visăm dacă nu suntem noi bine, în echilibru.”

Vedeta a subliniat importanța sănătății fizice și mentale, mai ales în contextul unui ritm de lucru alert și solicitant. „Am nevoie de un sistem nervos puternic, mintea mea lucrează adeseori contracronometru și ia decizii rapide, pentru oricare dintre noi un sistem muscular și unul osos în bună stare înseamnă o piatră de temelie importantă pentru sănătatea întregului organism, iar extenuarea ce mă încearcă adeseori are nevoie de alinare.”

În final, ea a zis: „Importante sunt, desigur, alimentația sănătoasă, odihna, mișcarea, verificările medicale și ajustările în funcție de sfaturile doctorilor când e cazul și încerc să integrez tot ce îmi face bine în viața mea de zi cu zi.”

Cât costă rochia roșie

Pentru ședința foto realizată recent, Andreea Marin a purtat rochia roșie din satin elastic Haze de la brand-ul Murmur, al creatoarei de modă Andreea Bădală.

La preț întreg, rochia costă 1,985 lei, dar e redusă la 1,390 de lei. Este disponibilă și pe negru, alb, albastru, chiar și vișiniu. „Rochia Haze transformă orice moment într-o ocazie specială. Croită din satin prețios cu elasticitate subtilă, urmărește linia corpului și aduce aminte de farmecul lenjeriei anilor 50 prin cusăturile sale delicate.

Detaliile metalice aurii sunt realizate în Italia din Zamak placat cu aur de 24k, hipoalergenic, prietenos cu pielea. Decolteul senzual se ajustează prin bretele fine, iar fermoarul dublu de la spate poate deveni un slit îndrăzneț, atât cât îți dorești. Bustul este susținut de o construcție feminină, în timp ce căptușeala catifelată îți mângâie pielea, făcând din purtare o experiență în sine.”, este descrierea rochiei pe site-ul brand-ului.

