Andreea Popescu și-a surprins urmăritorii cu una dintre cele mai rare apariții în costum de baie din această vară. După ce a slăbit 14 kilograme, fosta dansatoare a Deliei și-a afișat noua siluetă la piscină, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare au stârnit numeroase reacții.

Andreea Popescu în costum de baie (2)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Andreea Popescu, de nerecunoscut în costum de baie după ce a slăbit 14 kilograme

Andreea Popescu traversează o perioadă de schimbări importante atât în plan personal, cât și în ceea ce privește aspectul fizic. După ce a reușit să slăbească 14 kilograme, fosta dansatoare a Deliei și-a surprins fanii cu o apariție în costum de baie din două piese. Ea a explicat acum ceva vreme că a scăpat de kilogramele în plus cu ajutorul unor injecții pe care le-a primit la recomandarea medicului.

Vedeta a petrecut câteva ore la piscină alături de cei trei copii ai săi, iar imaginile publicate pe rețelele de socializare au atras rapid atenția internauților, care au remarcat transformarea sa fizică.

Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la piscină

Profitând de zilele călduroase de vară, Andreea Popescu a ales să petreacă timpul liber împreună cu cei trei copii ai săi. Momentele de relaxare au fost filmate și distribuite pe rețelele de socializare.

De această dată însă, atenția urmăritorilor s-a îndreptat spre silueta vedetei. Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, Andreea Popescu și-a etalat talia subțire și abdomenul tonifiat, rezultat al celor 14 kilograme pierdute. Este una dintre puținele apariții în costum de baie din această vară.

O perioadă cu multe schimbări în viața vedetei

Transformarea fizică vine într-un moment în care viața Andreei Popescu s-a schimbat considerabil. În primăvara acestui an, divorțul de Rareș Cojoc a fost oficializat, iar cei trei copii ai fostului cuplu locuiesc alternativ, câte o săptămână cu fiecare dintre părinți.

În timp ce fostul ei soț formează în prezent un cuplu cu Claudia Dumitru, Andreea Popescu nu s-a afișat în compania unui nou partener. În schimb, și-a dedicat timpul familiei, proiectelor din mediul online și transformării sale personale.

Ce planuri are Andreea Popescu

Pe lângă schimbarea fizică, influencerița și-a stabilit și obiective financiare ambițioase. Deși obține deja venituri din activitatea desfășurată în mediul online, Andreea Popescu spune că intenționează să își extindă proiectele și să lanseze un canal de YouTube, convinsă că astfel își poate crește veniturile.

Vedeta spune că își dorește să își cumpere o casă nouă și un autoturism de lux. „Money calling, să facem cașcaval, am văzut acum că pot să fac și mai mulți bani, cu YouTube, o să mă apuc de YouTube. Vreau să-mi iau casă și mașină, trebuie să-mi iau un G”, a transmis Andreea Popescu, pe Instagram.

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