După ce au participat în emisiunea de la Antena 1, Emil Rengle și Alejandro Fernandez au dezvăluit că se gândesc serios la căsătorie, urmând ca nunta lor să aibă parte de două evenimente.

„Facem nunta în 2027, în vară! Știm ce vrem să facem! Vom avea două evenimente. Unul cu familia strânsă, undeva în străinătate, unde e legal să ne căsătorim. Și în România, pentru că nu e legal și nu avem drepturi, vom face o nuntă uriașă, ca să știe toată România că există o nuntă gay în țară. Cu toate vedetele, cu toți influencerii, cu toți prietenii… Cred că de la sine va fi mediatizat evenimentul!

Vreau, la această nuntă din România, să-l introduc pe Alejandro complet în cultura noastră. Vreau să fie cu dansuri populare românești, să mâncăm sarmale, adică vreau să… Ar trebui familia lui să vină la poartă la ai mei, că așa se face. Eu sunt aici, român, aștept să vină bărbatul să mă ia, să mă ceară la poartă! După care mergem la nuntă și aruncăm ceva… Mie mi-e teamă să nu mi-l fure cineva, că e un om absolut minunat. La noi a fost dat să fie să ne iubim și mai mult”, spunea Emil Rengle în exclusivitate pentru Libertatea în urmă cu doar câteva luni.

Emil Rengle și Alejandro FernandezIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Acum, într-un interviu pe care l-a acordat în Viva, celebrul coregraf a oferit noi detalii despre relația cu Alejandro Fernandez.

„Faptul că relația noastră este foarte publică vine cu o presiune aparte. Nu este doar despre noi doi, ci și despre cum este percepută, comentată, analizată de oameni care nu ne cunosc. Există momente în care simți că trebuie să fii bine chiar și atunci când nu ești. Și nu prea ai cu cine să vorbești despre asta, pentru că este un tip de presiune pe care nu toată lumea îl înțelege.

Am trecut prin momente în care am făcut greșeli, în care nu am știut cum să gestionăm anumite situații, în care egoul sau fricile noastre au ieșit la suprafață. Dar de fiecare dată ne-am întors unul spre celălalt. Am ales să rămânem, să învățăm, să creștem. Și cred că asta face diferența: nu faptul că nu apar probleme, ci faptul că alegi, conștient, să treci prin ele împreună”, a afirmat Emil Rengle pentru sursa citată.

Mai mult decât atât, se pare că între cei doi a existat și gelozie la început, însă celebrul cuplu a trecut peste acea perioadă: „Gelozia a existat, mai ales la început. Și credem că este umană, până la un punct. Dacă nu există deloc, poate înseamnă că nu există nici atașament real. Dar în timp, înveți să o înțelegi, să nu o lași să conducă relația!”.

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