Siemens a câștigat trei contracte pentru modernizarea căii ferate

Asocierea condusă de Siemens Mobility va moderniza infrastructura de semnalizare feroviară și sistemele de centralizare electronică de pe mai multe secțiuni de cale ferată din România.

Contractele au fost atribuite în urma procedurilor de achiziții publice organizate de CFR Infrastructură.

„Siemens Mobility, ca lider al asocierii formate cu ELSITEL şi IMSAT, a câştigat trei contracte importante pentru modernizarea infrastructurii de semnalizare feroviară şi centralizare electronică din România. Contractele au fost câştigate în urma respectării procedurilor de achiziţii publice organizate de CFR Infrastructură. Împreună cele 3 contracte au valoarea de aproximativ 308 milioane de euro şi reprezintă unul dintre cele mai extinse programe de modernizare a infrastructurii de semnalizare feroviară din România”, arată comunicatul Siemens Mobility.

Proiectele vor fi realizate pe secțiuni de cale ferată și în stații aflate în cadrul regionalelor Cluj, Timișoara, Iași și Galați.

560 de kilometri de cale ferată vor fi modernizați

Programul este unul amplu și include mai multe componente ale infrastructurii feroviare.

În total, proiectele vizează:

aproximativ 560 de kilometri de linii feroviare;

66 de stații;

13 posturi de comandă și control de la distanță;

122 de treceri la nivel cu calea ferată;

peste 2.000 de semnale feroviare.

Lucrările presupun înlocuirea unor sisteme de semnalizare vechi, unele dintre acestea având deja câteva decenii de funcționare.

Sistemele de centralizare electrodinamică și mecanică existente vor fi înlocuite sau modernizate cu tehnologii avansate de semnalizare și management al traficului feroviar.

Scopul este creșterea siguranței circulației, capacității de transport, fiabilității și performanței operaționale a infrastructurii feroviare.

Lucrări în Cluj, Timișoara, Iași și Galați

Proiectele sunt distribuite în patru regionale importante ale CFR Infrastructură: Cluj, Timișoara, Iași și Galați.

Infrastructura de semnalizare existentă a depășit, în unele cazuri, durata de viață operațională pentru care a fost proiectată.

Prin introducerea unor tehnologii moderne de semnalizare și control al traficului, proiectele urmăresc să reducă riscurile asociate infrastructurii învechite și să permită o gestionare mai eficientă a circulației trenurilor.

„Infrastructura feroviară este esențială pentru viitor”

Marc Ludwig, director general Infrastructură Feroviară în cadrul Siemens Mobility, a subliniat importanța investițiilor pentru infrastructura feroviară din România.

„Infrastructura feroviară este esenţială pentru viitorul mobilității sustenabile a României. Aceste trei proiecte vor moderniza infrastructura critică de semnalizare feroviară la nivel naţional, îmbunătăţind siguranţa circulaţiei, sporind capacitatea reţelei şi asigurând servicii feroviare mai fiabile atât pentru călători, cât şi pentru transportul de marfă. Împreună cu partenerii noştri, ELSITEL şi IMSAT, suntem mândri să sprijinim transformarea digitală a infrastructurii feroviare din România”, a declarat Marc Ludwig.

Potrivit companiei, modernizarea infrastructurii ar trebui să contribuie și la creșterea atractivității transportului feroviar.

Astfel, un transport feroviar mai eficient și mai fiabil poate încuraja transferul unei părți din traficul de pasageri și marfă de la transportul rutier către calea ferată.

Proiectele includ și implementarea unor sisteme electronice moderne de comandă și control.

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