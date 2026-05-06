Deea Maxer vinde apartamentul în care a locuit după divorț

După divorțul de Dinu Maxer, Deea Maxer a continuat să locuiască în același bloc cu fostul soț, pentru ca cei doi copii ai lor să fie aproape de ambii părinți. La trei ani de atunci, vedeta a decis să facă o schimbare importantă și să scoată la vânzare apartamentul în care a locuit în ultimii ani.

Este vorba despre un apartament cu trei camere, semidecomandat, construit în 2017 și situat în Bragadiru, lângă București. Potrivit anunțului publicat online, prețul cerut pentru locuință este de 128.000 de euro.

Deea Maxer, care deține împreună cu partenerul ei o agenție imobiliară, a explicat pentru Spynews.ro motivul pentru care a luat această decizie.

„Ne dorim să ne mutăm, suntem o familie de șase: eu și Constantin, doi copii ai mei și doi ai lui Constantin, iar când ne adunăm cu toții în casă, apartamentul a devenit neîncăpător. Ne-a rămas apartamentul mic. E o decizie luată de mult, doar că nu făcusem pasul, pentru că, fiind plecați mai tot timpul, noi lucrăm în imobiliare și avem agenția împreună, ne-am ocupat de muncă și nu de prioritățile noastre personale, dar am zis că acum e momentul să punem apartamentul la vânzare și să facem o schimbare. Practic, acum și noi suntem clienți. A venit căldura, lumea e în căutare de case. E apartamentul în care am locuit în ultimii ani împreună cu copiii”, a declarat Deea Maxer.

Deea Maxer și logodnicul ei caută o casă mai mare

După ce au scos apartamentul la vânzare, Deea Maxer și viitorul ei soț, Constantin, au început să caute o locuință mai spațioasă pentru familia lor.

Vedeta a precizat că își dorește să rămână în zona de sud a Bucureștiului, aproape de familie și de persoanele apropiate.

„Suntem și noi în căutarea unei locuințe, avem câteva idei, o să rămânem tot în partea de sud a Bucureștiului. Aici ne sunt părinții, familia, nașa Maysei cu soțul, verișorii copiilor, o să rămânem tot aici, în Bragadiru, Măgurele, e o zonă pe care o cunoaștem destul de bine”, a mai spus ea.

Deea Maxer a explicat că anul acesta vine cu mai multe schimbări importante și pentru copiii ei. Fiica sa, Maysa, urmează să înceapă școala, iar Andreas va intra la liceu.

„Schimbăm multe: Maysa intră la școală, am și înscris-o, Andreas începe liceul, deci chiar vor fi schimbări în acest an”, a declarat vedeta.