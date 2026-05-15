Controlul Chinei asupra resurselor critice

Un factor esențial al acestei schimbări geopolitice este monopolul aproape total al Chinei asupra pieței metalelor și magneților din pământuri rare.

Aceste materiale sunt indispensabile pentru producerea de tehnologii militare avansate, cum ar fi rachetele și dronele, esențiale pentru apărarea SUA.

Într-un moment în care conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina forțează Statele Unite să își reînnoiască stocurile de armament, dependența de exporturile din China devine o vulnerabilitate majoră.

China a demonstrat deja puterea acestui monopol în 2025, când a amenințat cu stoparea exporturilor de metale rare.

Confruntat cu această presiune, președintele Trump a fost nevoit să cedeze în fața cerințelor Beijingului. Strategia Chinei este clară: evitarea unui conflict direct prin utilizarea resurselor sale ca pârghie diplomatică și economică.

Tensiuni crescânde privind Taiwanul

Un alt subiect fierbinte care a dominat discuțiile de la Beijing a fost Taiwanul, pe care Xi Jinping l-a numit «cea mai importantă problemă în relațiile dintre China și SUA». Liderul chinez a avertizat că orice intervenție americană în privința Taiwanului ar putea duce la o «situație foarte periculoasă».

În ciuda avertismentelor clare ale Beijingului, declarațiile oficiale emise de Casa Albă după summit au fost remarcabil de tăcute pe tema Taiwanului.

În schimb, Washingtonul a pus accent pe libera circulație a petrolului și reducerea traficului cu fentanil, lăsând deschisă întrebarea dacă Trump ar putea sacrifica sprijinul pentru Taiwan în schimbul unui acord mai favorabil privind Iranul.

Criza petrolului și presiunea asupra Iranului

O altă prioritate a delegației americane a fost deblocarea Strâmtorii Ormuz, prin care trece 21% din petrolul mondial, blocată în urma tensiunilor dintre SUA, Israel și Iran.

Washingtonul a făcut presiuni asupra Chinei pentru a influența Iranul, dat fiind că Beijingul cumpără aproximativ 90% din petrolul iranian, chiar și sub sancțiuni.

Însă, potrivit Blick, Xi Jinping nu s-a grăbit să cedeze. În schimb, el a folosit această pârghie pentru a-și întări poziția în discuțiile bilaterale, lăsându-l pe Trump într-o poziție de vulnerabilitate, în timp ce prețurile petrolului continuă să crească pe piețele internaționale.

Ce este capcana lui Tucidide, strategia Chinei

În cadrul discuțiilor, Xi Jinping a adus în prim-plan conceptul filozofic al „Capcanei lui Tucidide”, întrebând dacă SUA și China pot evita un conflict inevitabil între o putere în ascensiune și una dominantă. Liderul chinez a subliniat că obiectivul său principal este să evite războiul și să asigure o stabilitate pe termen lung, care să permită Chinei să devină complet independentă tehnologic și economic.

Pe fondul acestor tensiuni, este clar că balanța de putere globală continuă să se schimbe în favoarea Beijingului. Trump, care a sosit la Beijing cu planuri mari, a plecat cu mâinile goale, în timp ce Xi Jinping a reușit să consolideze poziția strategică a Chinei. După cum remarcă Blick, liderul chinez joacă cu o strategie bine calculată, folosind răbdarea ca pe cea mai puternică armă a sa.

Capcana lui Tucidide este un concept de geopolitică și relații internaționale care descrie o tendință istorică periculoasă: atunci când o putere emergentă (în ascensiune) amenință să detroneze o putere hegemonă (deja stabilită), războiul devine aproape inevitabil.

Termenul a fost popularizat în ultimii ani de politologul american Graham Allison, profesor la Universitatea Harvard, dar își are rădăcinile în Grecia Antică.

Numele vine de la Tucidide, un istoric și general atenian care a descris Războiul Peloponeziac (431-404 î.Hr.), conflictul brutal care a devastat Grecia Antică. El a sintetizat cauza războiului într-o singură frază celebră:

„Ascensiunea Atenei și frica pe care aceasta a insuflat-o Spartei au făcut ca războiul să fie inevitabil”.

Puterea stabilită: Sparta (avea hegemonia, armata terestră dominantă și status-quo-ul). Puterea emergentă fusese Atena (se dezvolta rapid comercial, își construia o flotă uriașă și își extindea influența). Frica Spartei că își va pierde poziția de lider a împins-o să atace Atena înainte ca aceasta să devină prea puternică pentru a mai fi oprită.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Prepurgel 15.05.2026, 14:23

Monstruoasa logica au„comentatorii”aștia occidentali!Cica Trump a plecat cu mâinile goale din China!Dar nu ne spune cu ce ar fi trebuit sa plece, ca sa nu fie„cu mâinile goale”?Cumva sa oblige China sa iși inchida reactoarele,sa iși expulzeze specialiștii și...hoby-ul americanilor-sa permita instalarea a vreo câteva sute de baze militare americane pe teritoriul ei?!Iar in ce privește Taiwan...s-o fi vorbit,de vorbit,dar americanii sunt tot in Taiwan, cu baze militare și cu flota-cu toate ca și SUA au recunoscut ca Taiwan este...provincie a Chinei...

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Viva.ro
S-a eschivat cât s-a eschivat, dar acum Nicușor Dan a făcut mutarea de șah mat pe scena politică. Președintele a venit în fața românilor și a făcut marele anunț despre Ilie Bolojan
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Unica.ro
Momentul care a stârnit hohote de râs. Ce a răspuns Antim, băiețelul lui Nicușor Dan, când a fost întrebat dacă ar vrea să zboare cu un avion de luptă
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
GSP.RO
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
Parteneri
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Libertateapentrufemei.ro
Gata, au confirmat! Cabral și Andreea Ibacka divorțează, este oficial. Mesajul lor este sfâșietor. Ce s-a întâmplat, de fapt
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood
Tvmania.ro
Iulia Vântur, apariție de vis la Cannes 2026! Rochia superbă cu care românca a eclipsat divele de la Hollywood

Alte știri

Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Știri România 19:00
Duelul de onoare în România. Articolul care a dus la moartea unui proprietar de ziar pe splaiul Dâmboviței în urmă cu 130 de ani
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Știri România 18:51
Un proiectil cu două kilograme de explozibil a fost găsit într-o curte din Tulcea: mesajul transmis de MApN
Parteneri
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Adevarul.ro
„Nu toți copiii trebuie împinși spre facultate”. Critici dure la adresa sistemului de Educație: „România este arogantă”
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Fanatik.ro
Marius Mitran, poveste fabuloasă cu MM Stoica! Ziaristul a făcut autostop pentru a ajunge la meci, apoi a avut parte de o surpriză: „Am albit! Era coadă la ‘ia-mă, nene’”
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
Stiri Mondene 17:51
Alexandra Căpitănescu, anunțul făcut înainte cu câteva ore de finala Eurovision 2026: „Parcă este rupt din altă realitate”
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Stiri Mondene 17:40
LIVE TEXT Finala Eurovision 2026. La ce oră urcă România pe scenă și cum poate fi votată Alexandra Căpitănescu de românii din diaspora
Parteneri
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
TVMania.ro
A purtat o rochie spectaculoasă tip sirenă, dar a fugit de fotografi: De ce s-a mișcat Mădălina Ghenea la Cannes „ca un infractor căutat”
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
ObservatorNews.ro
Casele modulare, tot mai căutate în România. Cât ajunge o locuință de acest tip
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Libertateapentrufemei.ro
Fiul lui Nicușor Dan, gest de milioane în public. Unde a mers împreună cu tatăl lui. Antim, din nou viral cu reacțiile lui
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
GSP.ro
Îl mai știți pe „Bam Bam”? A spălat geamuri în „Petroșani”, apoi a ajuns la Real Madrid, iar recordul său de goluri a fost bătut abia acum, de Mbappe!
Parteneri
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Mediafax.ro
„Poate Maia va deveni într-o zi președinta României”. Maia Sandu, întrebată din nou despre unirea Republicii Moldova cu România
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Mediafax.ro
Euractiv: Nicușor Dan „Eroul de ieri al UE este azi un zero în stil MAGA”
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital
KanalD.ro
Sfârșit crunt pentru o asistentă medicală din Vaslui! După ce s-a operat de un furuncul, a fost răpusă de infecțiile din spital

Politic

Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
LiveText
Politică 17:44
Criza politică din România din 2026. Negocierile oficiale încep pe 18 mai, la Palatul Cotroceni
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Politică 17:40
Ilie Bolojan refuză orice fel de alianță cu PSD înainte de consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan: „PNL va fi în opoziție”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Fanatik.ro
Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?