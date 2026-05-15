Controlul Chinei asupra resurselor critice

Un factor esențial al acestei schimbări geopolitice este monopolul aproape total al Chinei asupra pieței metalelor și magneților din pământuri rare.

Aceste materiale sunt indispensabile pentru producerea de tehnologii militare avansate, cum ar fi rachetele și dronele, esențiale pentru apărarea SUA.

Într-un moment în care conflictele din Orientul Mijlociu și Ucraina forțează Statele Unite să își reînnoiască stocurile de armament, dependența de exporturile din China devine o vulnerabilitate majoră.

China a demonstrat deja puterea acestui monopol în 2025, când a amenințat cu stoparea exporturilor de metale rare.

Confruntat cu această presiune, președintele Trump a fost nevoit să cedeze în fața cerințelor Beijingului. Strategia Chinei este clară: evitarea unui conflict direct prin utilizarea resurselor sale ca pârghie diplomatică și economică.

Tensiuni crescânde privind Taiwanul

Un alt subiect fierbinte care a dominat discuțiile de la Beijing a fost Taiwanul, pe care Xi Jinping l-a numit «cea mai importantă problemă în relațiile dintre China și SUA». Liderul chinez a avertizat că orice intervenție americană în privința Taiwanului ar putea duce la o «situație foarte periculoasă».

În ciuda avertismentelor clare ale Beijingului, declarațiile oficiale emise de Casa Albă după summit au fost remarcabil de tăcute pe tema Taiwanului.

În schimb, Washingtonul a pus accent pe libera circulație a petrolului și reducerea traficului cu fentanil, lăsând deschisă întrebarea dacă Trump ar putea sacrifica sprijinul pentru Taiwan în schimbul unui acord mai favorabil privind Iranul.

Criza petrolului și presiunea asupra Iranului

O altă prioritate a delegației americane a fost deblocarea Strâmtorii Ormuz, prin care trece 21% din petrolul mondial, blocată în urma tensiunilor dintre SUA, Israel și Iran.

Washingtonul a făcut presiuni asupra Chinei pentru a influența Iranul, dat fiind că Beijingul cumpără aproximativ 90% din petrolul iranian, chiar și sub sancțiuni.

Însă, potrivit Blick, Xi Jinping nu s-a grăbit să cedeze. În schimb, el a folosit această pârghie pentru a-și întări poziția în discuțiile bilaterale, lăsându-l pe Trump într-o poziție de vulnerabilitate, în timp ce prețurile petrolului continuă să crească pe piețele internaționale.

Ce este capcana lui Tucidide, strategia Chinei

În cadrul discuțiilor, Xi Jinping a adus în prim-plan conceptul filozofic al „Capcanei lui Tucidide”, întrebând dacă SUA și China pot evita un conflict inevitabil între o putere în ascensiune și una dominantă. Liderul chinez a subliniat că obiectivul său principal este să evite războiul și să asigure o stabilitate pe termen lung, care să permită Chinei să devină complet independentă tehnologic și economic.

Pe fondul acestor tensiuni, este clar că balanța de putere globală continuă să se schimbe în favoarea Beijingului. Trump, care a sosit la Beijing cu planuri mari, a plecat cu mâinile goale, în timp ce Xi Jinping a reușit să consolideze poziția strategică a Chinei. După cum remarcă Blick, liderul chinez joacă cu o strategie bine calculată, folosind răbdarea ca pe cea mai puternică armă a sa.

Capcana lui Tucidide este un concept de geopolitică și relații internaționale care descrie o tendință istorică periculoasă: atunci când o putere emergentă (în ascensiune) amenință să detroneze o putere hegemonă (deja stabilită), războiul devine aproape inevitabil.

Termenul a fost popularizat în ultimii ani de politologul american Graham Allison, profesor la Universitatea Harvard, dar își are rădăcinile în Grecia Antică.

Numele vine de la Tucidide, un istoric și general atenian care a descris Războiul Peloponeziac (431-404 î.Hr.), conflictul brutal care a devastat Grecia Antică. El a sintetizat cauza războiului într-o singură frază celebră:

„Ascensiunea Atenei și frica pe care aceasta a insuflat-o Spartei au făcut ca războiul să fie inevitabil”.

Puterea stabilită: Sparta (avea hegemonia, armata terestră dominantă și status-quo-ul). Puterea emergentă fusese Atena (se dezvolta rapid comercial, își construia o flotă uriașă și își extindea influența). Frica Spartei că își va pierde poziția de lider a împins-o să atace Atena înainte ca aceasta să devină prea puternică pentru a mai fi oprită.

