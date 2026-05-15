Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 16 – 22 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Pești – 16 – 22 mai 2026

Între 16 și 17 mai, dimineața, Peștii vor simți nevoia să-și consolideze sau să-și explice ori să-și argumenteze o opinie, o decizie, o convingere printr-un plus de informații sigure. Un context special le-ar putea veni în ajutor îl reprezintă faza de Lună Nouă în Taur, de la sfârșitul zilei de 16 mai, care ar putea funcționa ca un flash de obiectivitate sau le-ar înlesni o revelație.

La începutul zilei de 19 mai, Marte va intra în zodia Taurului și, până pe 28 iunie, va impune sectorului învățare, comunicare, progres prin cunoaștere un suport special: îi va mobiliza pe Pești, le va impune o disciplină a muncii și o conștiință a datoriei care le va permite să facă progrese importante pe aceste direcții.

Între 17 mai, după ora 05:23′, și 19 mai, în zori, posibile schimbări necesare în gospodărie (reparații, transformări, înnoirea mobilierului) pentru adaptarea la noile condiții impuse de activitatea, modul de viață sau vârsta Peștilor care au acum alte priorități. Preocuparea ca și activitatea în sine de „înnoire” va continua o dată cu intrarea Soarelui în acest sector, pe 21 mai, până pe 21 iunie.

Între 19 mai, după ora 04:46′, și 21 mai, dimineața, sectorul relațiilor afective se va încărca, până pe 13 iunie, cu vibrația astrală a planetei Venus, care patronează sentimentale și creativitatea, sensibilitatea și disponibilitatea spre visare, constituind, astfel, un factor util celor care lucrează în domenii artistice ce impun aceste calități. Universul afectiv va fi suprasolicitat și, prin asta, vulnerabil și gata-gata să comită greșeli din slăbiciunea de a nu putea spune „nu” cuiva chiar dacă așa ar trebui.

Între 21 mai, după ora 05:48′ și 22 mai, posibil succes, mică victorie personală sau rezolvare fericită la locul de muncă. Axa cardio-vasculară va fi solicitată. Atenție, în cazul celor care au funcții, la asumarea unor riscuri inutile în plan socio-profesional.

