Vila Oanei Zăvoranu reprezintă luxul și opulența, o combinație între extravagant și rafinament ce o fac să strălucească ca în paginile revistelor de design interior. Vedeta și-a transformat visul în realitate cu o investiție impresionantă de peste 200.000 de euro pentru renovarea casei sale, iar rezultatul este spectaculos.

„Întotdeauna am considerat că o casă frumoasă, elegantă și luxoasă te reprezintă… adică spune imediat cine ești! Eu casa asta o am din anul 2007, după ce am dat tot ce aveam ca să fie a mea, pentru că am iubit-o și am considerat că mă reprezintă. Nu moartele de foame care au «colecții de parfumuri», extensii de păr, peruci, pantofi de dansat la bară «bucuria piticulu» cu platformă de 30 cm și toc de 20 sau genți fake 3, (cunoscătoarele știu ce vreau să zic ?), sunt «șmekere».

Nu, nu sunt «șmekere» și nu vor fi niciodată, că ele stau în chirie și au capacul crăpat la wc, dar se dau mari vedete. Nu fetiță, voi sunteți doar niște @#$%… atât! Șmecheria adevărată începe de la o casă frumoasă… abia după se cumpără o mașină sau rujuri. Iar parfumurile alea de le arătați voi pe la tv, «scumpe și originale»… și alea sunt la fel de ieftine și fake, ca și voi! Ați înțeles?”, a scris Oana Zăvoranu în mediul online, în urmă cu mai mult timp despre casa ei.

Recomandări Senatul SUA anunță un acord privind imigrația și ajutoare pentru Ucraina și Israel. Câți bani ar urma să obțină Kievul și de ce sunt șanse mici să fie adoptat

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„200 m are apartamentul și am pus pe toți pereții oglinzi”

În urmă cu mai mulți ani, Oana Zăvoranu a început un proiect de transformare a casei sale într-un spațiu luxuriant și plin de stil. Una dintre cele mai remarcabile îmbunătățiri este baia sa, care emană eleganță și confort. Încăperea spațioasă este dotată cu o oglindă de dimensiuni impresionante, însoțită de un televizor integrat, oferind momente de relaxare și răsfăț chiar și în timp ce face baie. De asemenea, vasul de toaletă, dotat cu luminițe colorate, adaugă un strop de inovație.

Cu toate acestea, baia nu este singura atracție din vila de lux a Oanei Zăvoranu. Fiecare încăpere emană o eleganță aparte, cu o selecție meticuloasă de mobilier și decoruri extravagante. Pardoseala albă și lucioasă adaugă un aer de spațiu deschis și luminozitate, completând atmosfera sofisticată a întregii locuințe.

„200 m are apartamentul și am pus pe toți pereții oglinzi. Ai senzația că intri la Versailles, e modern, cum îi place mamei. Înălțimea camerelor e de 4,2 m, iar oglinzile sunt puse doar pe jumătate din pereți, pentru că deasupra o să pun un tapet din piele de șarpe”, spunea actrița în urmă cu mai mulți ani.

Recomandări Secretomania Radio România Iași: Salariile șefilor și decontările pentru deplasări sunt informații personale. „Putem fi amendați dacă vi le dăm”

„Sunt disperată după oglinzi, Swarovski, tot ce e glamour și tot ce e sclipitor”

Unul dintre elementele distinctive ale interiorului este prezența numeroaselor oglinzi mari, cu margini de cristal, amplasate în aproape fiecare cameră. Aceste oglinzi nu numai că își îndeplinesc funcția practică, dar adaugă și un element de glamour și eleganță fiecărui spațiu, reflectând lumina și amplificând senzația de lux.

„Am o boală veche, sunt disperată după oglinzi, Swarovski, tot ce e glamour și tot ce e sclipitor. Cine mă iubește, mă iubește așa, sunt dezordonată, dar are cine să strângă după mine. Perioada Crăciunului e fabuloasă pentru mine, mă bucur extraordinar de mult când văd luminițe, beteală, totul strălucitor. Am pe puțin 300 de perechi de pantofi, nu le-am numărat, dar promit că o să o fac. Am 300-400 de perechi de blugi, multe sunt cu etichetă, dacă mi-ar fura cineva câte o pereche de blugi în fiecare zi cred că m-aș prinde în jumătate de an”, declara Oana Zăvoranu.

Casa Oanei Zăvoranu nu este doar o locuință, ci o operă de artă în sine, reflectând gustul rafinat și dorința de perfecțiune a celebrei actrițe. Cu fiecare detaliu atent gândit și fiecare element de design plasat strategic, casa ei este cu adevărat un colț de paradis care atrage admirația celor care o vizitează.

Urmărește-ne pe Google News