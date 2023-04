În luna octombrie a anului trecut, Daniela Crudu a anunțat că va deveni mamă pentru prima dată. Vestea nu a luat pe nimeni prin surprindere, căci de o bună perioadă ea mărturisise în diverse interviuri că își dorește să rămână însărcinată.

Lunile de sarcină au trecut rapid, Daniela Crudu e acum gravidă în opt luni și chiar și așa nu a renunțat la aparițiile provocatoare. În cea mai recentă fotografie distribuită pe Instagram, fosta asistentă de televiziune apare îmbrăcată într-o ținută albă, sumară, cu burta la vedere. Este machiată strident, iar părul îl are aranjat pe spate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Cu doar o lună înainte să nască, Daniela Crudu continuă să muncească. Deși nu mai apare pe micul ecran, ea e activă pe rețelele de socializare, unde are diferite campanii, promovează diverse produse. În urmă cu câteva luni declara și că își continuă activitatea pe platformele pentru adulți, pe OnlyFans.

Recomandări Ce efect va avea pe piața chiriilor schimbarea programului pentru refugiații ucraineni? Broker imobiliar: „Nu vor scădea prețurile, din contră”

Daniela Crudu, mamă de fetiță

La Antena Stars, Daniela Crudu a mărturisit acum câteva luni că va avea o fetiță, căreia i-a ales deja prenumele. Pe micuță o va chema Daiana. „Ce moment frumos! O va chema Daiana! Am primit testul din America pe mail. Este sută la sută fetiță. Îmi doream fetiță. Prima oară nu știam nici eu, dar m-am gândit mai bine, la fetiță o să știu eu ce să îi fac. Vreau să fac băiță cu ea, vreau să mă machiez cu ea”, a declarat ea.

Cine e iubitul Danielei Crudu

Cei doi au fost în mai multe vacanțe și stau departe de lumina reflectoarelor. „Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, dezvăluia Daniela Crudu despre partener.

Iubitul Danielei Crudu preferă să stea departe de lumina reflectoarelor, iar bruneta îi respectă dorința. Daniel îi este alături necondiționat partenerei sale și așteaptă cu mare nerăbdare clipa în care va deveni tătic.

Recomandări Cum explică Ministerul Economiei desemnarea unei șefe de bibliotecă în conducerea Șantierului Naval 2 Mai: „Nu și-a preluat în mod expres mandatul”

„E cuminte și mă ajută cu tot ce poate și el. Îți dai seama că nu știe ce să facă ca să îmi fie ușor și mie, să nu mă agit, să nu mă stresez, că eu sunt și agitată, imediat îmi vin nervii. Țip din orice acum, mă enervez mai rău acum. (…) Nu sunt eu destul de cunoscută? (…) Nici nu luam pe cineva care să… (n.r. – vrea să fie cunoscut). De exemplu, dacă era el cunoscut, ok, dar așa să îmi iau pe unul care să vrea să devină cunoscut, adică pe spatele meu, n-aș fi acceptat niciodată”, recunoștea Daniela Crudu, pentru „Xtra Night Show”.

GSP.RO Gestul făcut de prezentator în direct, s-a răstit la Gigi Becali. „Ne mai permiteți ceva?” Ce spusese patronul de la FCSB

Playtech.ro Nuntă surpriză în showbizul românesc. S-au căsătorit chiar ieri: ‘Ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă’

Viva.ro Îl mai știi pe Noni Ene, puștiul din reclama la brânză topită? Cu ce se ocupă acum, la 31 de ani: 'Am...'

TVMANIA.RO Top seriale turcești 2023 la TV și online

Observatornews.ro Un electrician, care a fost concediat după ce a băut 3 litri de bere în timpul programului, a câştigat procesul cu angajatorul. Argumentul spaniolului

Știrileprotv.ro Un electrician concediat după ce a băut 3 litri de bere în timpul muncii a dat în judecată firma și a câștigat despăgubiri. Motivarea instanței din Spania

FANATIK.RO Cum se calculează, de fapt, penalizările la întreținere. De ce unii oameni plătesc mai mult

Orangesport.ro Cine ar urma să investească la FCSB în locul lui Gigi Becali: ”Are bani mulţi”. Are afaceri de zeci de milioane de euro

Unica.ro Părăsită pentru o femeie mai tânără, Dana Budeanu face declarații neașteptate despre tatăl fetelor ei: 'Legătura nu este păstrată, legătura e permanentă'