Până acum, programul Blue Book era destinat în principal absolvenților de studii universitare.

Ce domenii sunt eligibile

Absolvenții vor putea aplica pentru stagii în mai multe domenii, printre care:

ospitalitate, gastronomie și turism;

IT și media digitală;

inginerie și producție;

afaceri, administrație și finanțe;

sănătate, asistență socială și educație.

De exemplu, un absolvent din domeniul HoReCa ar putea desfășura stagiul în cadrul serviciilor de catering ale Comisiei Europene. Iar un absolvent cu pregătire tehnică în inginerie sau producție ar putea lucra în cadrul Oficiului pentru Infrastructură și Logistică din Bruxelles – OIB.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a anunțat că este pentru prima dată când programul este deschis și absolvenților de învățământ profesional și tehnic.

„Pentru prima dată, Comisia Europeană deschide stagiile de practică Blue Book și absolvenților de învățământ profesional și tehnic. (..) Învățământul profesional și cel universitar trebuie tratate cu aceeași considerație. Europa are nevoie atât de absolvenți de facultate, cât și de tineri cu pregătire practică, ale căror competențe sunt esențiale pentru economie.”, a spus Roxana Mînzatu.

Când au loc înscrierile

Stagiile vor începe în luna martie 2027 și vor avea o durată de cinci luni.

Participanții selectați vor primi o bursă de aproximativ 1.500 de euro lunar.

Deși pare mare, suma trebuie să acopere chiria în unul din cele mai scumpe orașe din UE, Bruxelles.

Înscrierile sunt programate în perioada 22 iulie – 4 septembrie 2026 și se vor realiza prin platforma oficială a Comisiei Europene.

Selecția candidaților se va desfășura în mai multe etape, iar cele 100 de locuri sunt rezervate exclusiv absolvenților de învățământ profesional și tehnic.

Blue Book este principalul program de stagii al Comisiei Europene. Anual, programul atrage circa 36.000 de candidaturi și oferă aproape 2.000 de locuri în cadrul Comisiei, al instituțiilor și agențiilor europene.