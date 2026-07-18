Incendii la un depozit de petrol și la un centru logistic

Imagini și înregistrări video publicate pe rețelele de socializare arată coloane dense de fum negru ridicându-se din zona unui depozit de petrol din Noginsk, aflat la aproximativ 50 de kilometri est de Moscova.

The oil depot in Russia's Noginsk, Moscow region, is still burning after the drone attack.



The facility is an important logistics hub for fuel traders and fuel companies in Moscow region. https://t.co/CFhqQYYOmL pic.twitter.com/Tw00y7dM0O — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 18, 2026

Ulterior, un incendiu puternic a fost semnalat și la un centru de distribuție Wildberries, varianta rusească a site-ului Amazon sau eMag, din orașul Elektrostal, situat la sud de Noginsk.

În aceeași noapte, un alt centru logistic Wildberries din orașul Kotovsk, regiunea Tambov, ar fi fost, de asemenea, vizat de un atac.

Oekraïense drones hebben in 🇷🇺 twee pakhuizen van internetwinkel Wildberries geraakt. Volgens Russische media zouden daarbij 7 doden en 25 gewonden zijn gevallen in Kotovsk (450 km ten zuidoosten van Moskou), en 24 gewonden in Elektrostal, nabij Moskou. 👉🏼 https://t.co/7XGsor3EnQ pic.twitter.com/zuqQQ8ul5s — Dénis van Vliet (@denisvanvliet) July 18, 2026

Șapte angajați ai companiei din tura de noapte au fost uciși în regiunea Tambov, iar 24 au fost răniți, relatează Meduza.

Guvernatorul regional Evgheni Pervîșov a declarat că incendiul deschis de la depozit a fost stins, iar eforturile de stingere a incendiilor sunt în curs de desfășurare.

Serviciul de presă al Wildberries a declarat că dronele au atacat centrele logistice ale companiei din Kotovsk și Elektrostal, regiunea Moscova, peste noapte. Compania nu a raportat victime sau răniți la depozitul din regiunea Moscova, unde incendiul continuă.

Amid years of Russia targeting Ukraine's post offices and logistics hubs of all kinds, Ukraine refrained from these actions.



Today, that has changed, with one of Russia's largest logistics hubs - the "Wildberries" facilities near Moscow - permanently out of commission. pic.twitter.com/0wRCIkEuav — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) July 18, 2026

Douăzeci și șase de persoane au fost rănite în atacuri cu drone în regiunea Moscovei. Două persoane au fost rănite în Noginsk, pe lângă celelalte 24 de persoane rănite când dronele s-au prăbușit la depozitul Wildberries din Elektrostal.

Closer footage of the huge fire at the Wildberries warehouse in Elektrostal, Moscow region, after the overnight drone attack on Russia. https://t.co/heidwa9zQM pic.twitter.com/nOyJ0wcRXl — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 18, 2026

Kievul a lansat sute de drone spre Moscova

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că peste 370 de drone ucrainene au fost lansate spre regiunea Moscova, dintre care 64 ar fi fost doborâte înainte de a ajunge în capitală.

Potrivit imaginilor distribuite online, norii de fum au fost vizibili inclusiv din Moscova.

🔥 Wildberries warehouse in Elektrostal is the company's second-largest logistics facility in Russia in terms of order processing volume.



‼️The warehouse in Elektrostal processed approximately 5-10% of Wildberries' total order turnover in Russia.



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Primarul Moscovei a raportat un incendiu la un depozit de petrol din Noghinsk. O maternitate din apropiere a fost evacuată din motive de siguranță.

Până în acest moment, armata ucraineană nu a comentat informațiile privind atacul, iar publicația Kyiv Independent precizează că nu poate verifica în mod independent relatările și afirmațiile autorităților ruse.

În Vladimir, o dronă a lovit un apartament dintr-un bloc de apartamente, provocând un incendiu. Conform rapoartelor preliminare, nu există răniți, a anunțat guvernatorul regiunii Vladimir, Alexander Avdeyev.

Drones attacked warehouses belonging to Wildberries, Russias largest online marketplace (the Russian equivalent of Amazon), in Moscow and Tambov regions. pic.twitter.com/YYzY8jOq13 — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Infrastructura petrolieră, o țintă frecventă

Atacul are loc la o lună după un alt raid de amploare asupra regiunii Moscova, când rafinăria de petrol din capitala Rusiei a fost vizată de drone.

Oil depot in Russias Noginsk 💥🔥🔥 pic.twitter.com/Zw4mALrDHv — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 18, 2026

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și petroliere din Rusia, argumentând că aceste obiective reprezintă ținte militare deoarece alimentează și finanțează efortul de război al Kremlinului.

Potrivit unei relatări Reuters publicate în luna iunie, rafinăria de petrol din Moscova ar fi suferit pagube importante în urma atacurilor anterioare și este puțin probabil să își reia producția în cursul acestui an.

Campania ucraineană împotriva infrastructurii petroliere ruse a afectat aprovizionarea cu combustibil în mai multe regiuni ale Rusiei, unde au fost raportate restricții la vânzare, creșteri de prețuri și timpi mari de așteptare la benzinării, cum este și cazul peninsulei Crimeea.