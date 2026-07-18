Gabriel Resources este acţionarul majoritar, deţinând aproape 81% din capital, al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer din Munții Apuseni, proiect care a fost în cele din urmă blocat.

O carieră de aproape două decenii la Gabril Resources

Dragoș Tănase s-a despărțit de grup după mai bine de 18 ani de activitate, perioadă în care a ocupat exclusiv poziții de top management. Parcursul său în cadrul structurilor miniere a început în luna februarie a anului 2008, când a fost numit director executiv al RMGC, entitatea din România.

Ulterior, în august 2018, pe fondul reconfigurării strategiei corporative și a litigiilor internaționale în care a fost implicată compania, Tănase a preluat funcția de președinte și CEO al companiei-mamă înregistrate în Canada, Gabriel Resources.

Din această postură, el a gestionat unele dintre cele mai dificile etape ale companiei în raport cu statul român.

Cine este noul CEO interimar al Gabriel Resources

Consiliul de Administrație al companiei canadiene s-a mișcat rapid pentru a asigura continuitatea operațională și l-a numit în funcția de CEO interimar pe Nicolae Suciu.

Noul director cunoaște istoricul companiei și al proiectului minier de la Roșia Montană, fiind parte din echipa RMGC încă din anul 2006.

În ultima perioadă, Nicolae Suciu a ocupat funcția de director executiv adjunct, având în subordine directă departamentele Juridic și de Relații cu Comunitatea, două arii cheie pentru activitatea grupului.

Mesajul Consiliului de Administrație

Mesajul oficial transmis de companie după această plecare neșteptată subliniază profesionalismul fostului director în perioadele de criză. Anna El-Erian, președinta Consiliului de Administrație al Gabriel Resources, a ținut să își exprime recunoștința pentru eforturile depuse de managerul român.

„În numele Consiliului de Administraţie, doresc să-i mulţumesc lui Dragoş pentru angajamentul său statornic faţă de grupul Gabriel Resources de-a lungul multor ani. El a condus compania şi RMGC de-a lungul unei perioade marcate de provocări majore, dând dovadă de dedicare, rezilienţă şi profesionalism. Îi suntem recunoscători pentru activitatea sa şi îi dorim mult succes în viitor’, a declarat Anna El-Erian.