Cum s-au schimbat prețurile la piețele din Bucovina

„Au scăzut foarte mult prețurile pe piață, și la castraveți, și la roșii. Castraveții au fost 10 lei și au ajuns la 6 lei kilogramul”, a explicat Emanuel, comerciant dintr-o piață locală.

Marina Ceobanu, producător local, a confirmat trendul: „S-au ieftinit cam cu 40%. Vinetele erau 13 lei, acum 8 lei, 7 lei, roșiile de la 8 lei la 6 lei, depinde de categorie.”

În Bucovina, gospodinele păstrează vii tradițiile și încep să pregătească din timp proviziile pentru iarnă. „Avem păstăi, le pregătim pentru iarnă, le punem la borcan.

Întâi le curățăm, după aia le punem la fiert cu apă, sare. După ce sunt fierte bine, călim ceapa, morcovul și le dăm drumul să le prăjim”, a explicat Ana Gherasim, gospodină din zonă, pentru Jurnalulregional.

Printre cele mai populare preparate de iarnă se numără și castraveții murați. Secretul gustului stă în ingredientele folosite: „Crenguțele de stejar le luăm și le punem în fundul borcanului, crenguță de țelină, cimbru, mărar și tarhon. Punem câte un ardei iute ca să țină castraveții tari, punem și apă, punem morcovi și usturoi”, mai spune Ana Gherasim.

Fermierii, forțați să reducă prețurile

„Producția este mai ridicată, ăsta este și motivul pentru care am scăzut și prețul. Deja unii au pus castraveți la murat, vinetele de asemenea merg puse, putem face și bulion, sunt roșii foarte multe”, a declarat Raisa Chitic, producător local.

În acest context, piețele sunt pline de oferte, iar gospodinele profită de ocazie pentru a economisi bani.

De exemplu, cimbrul, mărarul și țelina, esențiale pentru conserve, costă doar 5 lei legătura, la fel și usturoiul. Cu aceste ingrediente, se pot umple două borcane de 5 litri, ideale pentru iarnă.