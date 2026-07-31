Lidia Buble și-a surprins din nou fanii cu o schimbare de imagine care nu a trecut neobservată. Artista a ales să își facă breton, o transformare pe care și-o dorea de ceva vreme.

„Gata, se întâmplă. O să îmi fac mult bretonul așteptat”, a spus Lidia Buble. Artista a mărturisit, în stilul ei caracteristic, că dacă hairstylistul său nu ar fi fost în țară, cel mai probabil și-ar fi făcut singură bretonul acasă.

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„Sigur mă tundeam. Îmi făceam breton în baie. Tu înțelegi că m-am uitat pe Pinterest și mă uitam și la bretonul ăla pe care îl prindeam cu agrafa și oricum a fost un delir pe social media. Mă uitam să văd ce fel de breton vreau și mi-au apărut pozele cu gagica asta mișto din Scarface. Jur că aseară m-am uitat la serial numai pentru asta”, a spus Lidia Buble în mediul online.

„Sunt super mega happy și încântată. Nu regret absolut deloc decizia pe care am luat-o”, a declarat artista.

Lidia Buble, urmărită de trei persoane prin București

Vedetele care au foarte mulți fani sunt abordate des la fiecare pas de oameni care vor să facă poze sau pur și simplu cer autografe ori o îmbrățișare, însă aceste lucruri pot deveni agasante la un moment dat.

Deranjată de o întâmplare recentă care a avut loc în București, Lidia Buble a făcut un apel în mediul online, acolo unde și-a rugat fanii să nu o mai urmărească în momentul în care o văd pe stradă sau în mall.

„Prietenii mei frumoși de aici, de pe Instagram și pe unde vă mai aflați, vreau să las acest mesaj aici, pentru că este a nu știu câta oară când mi se întâmplă ce urmează să zic acum și nu suport, deci îmi dă o stare de nervi și de anxietate, ceva la cote maxime. Dacă vi se întâmplă să mă mai vedeți prin mall sau prin oraș, nu mă mai urmăriți. Vă implor! Pentru că nu suport să simt că sunt urmărită, să văd că sunt urmărită.

Eu sunt genul de artist pe care, dacă îl abordezi, și toți cei care m-au întâlnit prin anumite locuri, știu că, dacă mă abordezi și îmi ceri poze, fac poze. Dacă vrei să vorbesc cu tine, vorbesc cu tine. Dar nu mă urmăriți! Astăzi trei persoane au făcut lucrul acesta și efectiv mi s-a stricat toată ziua. Nu știu, îmi dă o chestie așa de… În primul rând că nu știu cu ce gânduri sunt urmărită. Adică nu știu dacă mă urmăriți doar pentru că sunteți happy că mă vedeți sau se întâmplă să fie și oameni care nu mă plac și au de gând să facă ceva… Dar este un sentiment pe care îl urăsc din suflet să știu că sunt urmărită”, a spus Lidia Buble pe instastory.

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