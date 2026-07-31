Cum va fi vremea în săptămâna 3-9 august 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întregul teritoriu al României, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și nord-vestice. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

Cum va fi vremea în săptămâna 10-16 august 2026

Cu excepția sud-estului extrem al țării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval, mai ales în regiunile vestice. Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 17-23 august 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile vestice, potrivit ANM. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 24-30 august 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Valul de căldură se extinde și se intensifică

Ieri, ANM a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări de caniculă, valabile până pe 3 august 2026, care anunță extinderea și intensificarea valului de căldură în aproape toată țara. Sunt așteptate temperaturi de până la 39 de grade Celsius, iar în vestul țării și pe litoral, nopțile vor deveni tropicale.

Tot până luni, 3 august, în București este valabilă o prognoză specială. Meteorologii anunță că vremea va rămâne călduroasă în Capitală, iar disconfortul termic se va accentua treptat, astfel încât indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități spre finalul perioadei.

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