Situația a fost făcută publică pe grupul de Facebook „Forum Grecia”, unde bărbatul a cerut sprijinul comunității online după ce polițiștii i-au ridicat plăcuțele de înmatriculare, i-au aplicat o amendă contravențională de 150 de euro și i-au suspendat permisul de conducere pentru o perioadă de 60 de zile.

Apel disperat pe rețelele sociale: „A mai pățit cineva așa ceva?”

Aflat în imposibilitatea de a se mai deplasa cu mașina și pus în fața perspectivei de a rămâne pieton pentru următoarele două luni, turistul a căutat soluții rapide pentru a-și recupera documentele și a se putea întoarce în țară.

„Salutare, s-au reținut plăcuțele de înmatriculare pentru parcare (s-a parcat în zona cu handicap), 150 € amendă, după aceea au reținut și permisul de conducere 60 de zile. A mai pățit cineva așa ceva? Pot face cumva să îl iau? Fără comentarii care nu își au rostul, de ce ai parcat acolo, meriți soarta etc., am nevoie de ceva soluții concrete”, a scris românul pe grupul de călătorii.

Sancțiunile aplicate de autoritățile elene pentru ocuparea abuzivă a locurilor de parcare destinate persoanelor cu handicap sunt printre cele mai severe din Codul Rutier din Grecia, măsura ridicării plăcuțelor și suspendării permisului fiind aplicată automat în multe cazuri pentru a descuraja această practică.

Soluția sugerată de comunitate

Răspunsurile membrilor comunității nu au întârziat să apară, mulți dintre aceștia confirmând că poliția elenă aplică legea fără ezitare când vine vorba despre locurile rezervate persoanelor cu dizabilități. Totuși, un utilizator i-a oferit turistului un sfat practic privind pașii pe care îi poate urma pentru a încerca înduplecarea autorităților locale.

Primul pas obligatoriu este mersul la cel mai apropiat oficiu poștal sau unitate bancară pentru achitarea amenzii de 150 de euro. Ulterior, cu chitanța care dovedește plata, turistul trebuie să se prezinte la secția de poliție de care aparține zona în care s-a produs abaterea.

„Mergi la poștă, achită. Apoi cu dovada te duci EXTREM de docil și umil și îți ceri scuze și explici că trebuie să ajungi în România cu familia. Dacă și tu, și comandantul sunteți de treabă, aplică legea în favoarea ta”, a fost sfatul primit de bărbat pe forum. Autoritățile și experții în turism le reamintesc șoferilor români că normele rutiere din Grecia sunt extrem de severe în privința parcărilor neregulamentare, în special în stațiunile aglomerate și pe insule. Parcatul pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, pe trecerile de pietoni sau pe trotuare înguste poate aduce nu doar amenzi usturătoare, ci și imobilizarea vehiculului prin ridicarea plăcuțelor.

În situațiile în care comandanții secțiilor de poliție dau dovadă de clemență pentru turiștii străini care trebuie să părăsească țara, plăcuțele sau permisul pot fi restituite după achitarea amenzii, însă această decizie rămâne exclusiv la latitudinea autorităților elene și nu reprezintă o obligație legală.

Grecia aplică sancțiuni drastice pentru gesturi aparent inofensive

Autoritățile din Grecia au înăsprit semnificativ regulile de circulație, pedepsind sever neatenția la volan și comportamentele care pun în pericol siguranța pasagerilor. Una dintre cele mai mari capcane pentru turiști este utilizarea telefonului mobil în trafic. Dacă ești surprins butonând ecranul sau vorbind fără un sistem hands-free adecvat, riști o amendă de cel puțin 350 de euro. În caz de recidivă, sancțiunea urcă până la 2.000 de euro, iar permisul de conducere îți este suspendat pentru o perioadă de șase luni.

O altă regulă extrem de strictă vizează fumatul în mașină. Dacă în mașină se află un copil cu vârsta sub 12 ani, fumatul este interzis cu desăvârșire. Amenda pentru mașinile personale este de 1.500 de euro, iar pentru vehiculele închiriate sau de serviciu poate ajunge la 3.000 de euro, fiind însoțită de suspendarea automată a permisului pentru 30 de zile.

De asemenea, purtarea șlapilor sau a sandalelor decupate la volan este sancționată cu o amendă de aproximativ 100 de euro, deoarece polițiștii consideră că acest tip de încălțăminte poate bloca pedalele.

Nici pasagerii nu scapă de monitorizare. Nepurtarea centurii de siguranță, inclusiv pe bancheta din spate, aduce o amendă de 350 de euro. În ceea ce privește parcarea neregulamentară, deși amenzile variază între 40 și 80 de euro, poliția elenă recurge frecvent la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare și a certificatului mașinii, obligându-te să parcurgi proceduri birocratice complexe pentru a le recupera.

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