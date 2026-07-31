Buletinele clasice devin o excepție. Tranziție accelerată spre Cartea Electronică de Identitate

Procesul de modernizare a documentelor de identitate din România face un pas decisiv de la 1 august 2026. Cererile pentru eliberarea cărților de identitate în format clasic (model 1997) vor fi restricționate sever de către serviciile de evidență a persoanelor.

Formatul vechi va mai fi eliberat doar în situații excepționale, temeinic justificat de către solicitanți. Cetățenii ale căror buletine expiră începând cu această lună vor primi prioritar noul Buletin Electronic. Măsura are ca scop accelerarea digitalizării serviciilor publice din România și alinierea urgentă la standardele europene de securitate a datelor.

Condiții noi de pensionare pentru femei. Stagiul de cotizare crește din nou

Sistemul public de pensii continuă aplicarea eșalonată a etapelor prevăzute de lege, iar luna august aduce o nouă ajustare pentru femeile care urmează să părăsească activitatea profesională.

Femeile care depun dosarul de pensionare la limită de vârstă începând cu data de 1 august 2026 vor avea nevoie de un stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 6 luni. Aceasta reprezintă o creștere cu o lună față de pragul care a fost valabil în luna iulie, continuând graficul de egalizare treptată a condițiilor de pensionare.

Totodată, data la care intră pensiile în august 2026 a fost decalată. În mod normal, factorii poștali încep livrarea pensiilor în prima zi a fiecărei luni, intervalul obișnuit fiind 1–15. În luna august 2026, data de 1 august cade într-o zi de sâmbătă, motiv pentru care activitatea de distribuire la domiciliu va începe efectiv abia de luni, 3 august.

Mediul de afaceri, vizat de norme europene drastice privind ambalajele

Companiile, producătorii, importatorii și retailerii din sectorul bunurilor de consum (FMCG) se confruntă cu schimbări majore din prima parte a lunii. Mai exact, de la 12 august 2026 se aplică în mod direct Regulamentul European UE 2025/40, cunoscut sub numele de Pachetul Ambalaje (PPWR).

Noul regulament înlocuiește vechile directive naționale și impune cerințe stricte și uniforme la nivelul întregului bloc comunitar. Companiile din România vor trebui să reducă volumul de deșeuri, să respecte noi plafoane pentru ambalajele din plastic și să adapteze produsele la standarde ridicate de reciclabilitate. Nerespectarea acestor norme europene atrage sancțiuni și amenzi financiare drastice.

Pregătiri finale pentru sistemul de taxare TollRo pe drumurile naționale

Finalul lunii aduce noutăți importante pentru transportatorii de marfă și conducătorii auto. Data de 31 august 2026 este termenul stabilit pentru intrarea în vigoare a noului sistem electronic de tarifare rutieră, denumit TollRo.

Sistemul va schimba radical modalitatea în care este taxat tranzitul pe rețeaua națională de drumuri, vizând în primă fază vehiculele grele de marfă. Autoritățile urmăresc prin această măsură o eficientizare a colectării taxelor de drum și o monitorizare mai strictă a traficului greu care tranzitează România.

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