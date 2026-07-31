Într-un interviu acordat recent, creatoarea de modă vorbește deschis despre motivele din spatele acestei alegeri și explică de ce nu consideră că o căsătorie este esențială pentru a consolida relația.

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„Nu cred în deciziile luate din obligație sau pentru a răspunde așteptărilor celor din jur”, mărturisește Romanița Iovan, subliniind că relația lor s-a construit pe încredere, respect și asumare, (…) Cred că fiecare cuplu trebuie să își găsească propriul echilibru și propria definiție a fericirii. Pentru unii, căsătoria este un pas firesc și foarte important, pentru alții, relația nu are nevoie de o validare oficială pentru a fi autentică și solidă. Eu respect ambele variante.

Noi ne-am construit relația pe încredere, respect și asumare, iar acestea nu depind de un act. Nu cred în deciziile luate din obligație sau pentru a răspunde așteptărilor celor din jur. Pentru mine, cel mai important este că suntem bine împreună, ne respectăm, ne susținem și ne bucurăm unul de celălalt după atâția ani. Restul sunt, într-un fel, doar formalități”, a spus Romanița Iovan pentru revista VIVA!

Ce a atras-o la partenerul ei

În cadrul interviului, Romanița Iovan a dezvăluit cum a cucerit-o Iulian Gogan în urmă cu mai mulți ani.

„Calmul lui a fost, într-adevăr, unul dintre primele lucruri care m-au atras și cred că este, în continuare, una dintre cele mai frumoase calități. De la Iulian am învățat să privesc multe situații cu mai multă răbdare și mai puțină grabă. Eu sunt o persoană energică, implicată în multe proiecte și obișnuită să iau decizii rapid. El mi-a arătat că uneori este bine să lași lucrurile să se așeze și să nu reacționezi impulsiv.

Iulian este un om echilibrat, discret, loial și foarte atent la cei din jur. Nu este genul care face promisiuni mari, ci preferă să demonstreze prin fapte, iar pentru mine, asta valorează enorm.

Ceea ce mă face să-l iubesc astăzi poate chiar mai mult decât la început este faptul că, după atâția ani, încă mă simt în siguranță. Știu că mă pot baza pe el în orice situație, că îmi respectă libertatea, mă susține necondiționat și se bucură sincer de reușitele mele. Iubirea se transformă odată cu timpul și, pe lângă pasiune și entuziasm, se adaugă încrederea, prietenia și liniștea”, a mai spus creatoarea de modă.

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