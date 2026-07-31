Compararea acestor structuri este însă un proces complex. Piața actuală reunește atât clădiri individuale mamut, cât și ansambluri formate din două sau trei corpuri hoteliere ori pachete de tip condo-resort, unde studiourile și apartamentele private înlocuiesc spațiile tradiționale de cazare.

Litoralul domină topul capacităților de cazare

Cele mai mari capacități turistice concentrate din țară se află în stațiunile din sudul și nordul litoralului, unde fostele complexe hoteliere au fost reconfigurate sub umbrela unor branduri moderne.

În fruntea clasamentului se află Steaua de Mare Eforie Resort, o structură impresionantă ce reunește hotelurile Delfinul, Meduza și Aqvatonic Hotel. Cu o infrastructură extinsă de tratament, wellness și servicii integrate, complexul pune la dispoziția turiștilor peste 750 de camere și apartamente.

Un concept similar a fost aplicat și în stațiunea Olimp, unde Steaua de Mare Olimp Resort a readus în circuitul turistic fostele hoteluri Oltenia și Muntenia, însumând aproximativ 750 de camere All Inclusive.

Tot în Olimp se găsește și Phoenicia Blue View Resort, un ansamblu turistic proiectat la sfârșitul anilor ’60 de arhitectul Cezar Lăzărescu. Complexul reunește trei dintre cele mai cunoscute hoteluri ale litoralului românesc: Amfiteatru (313 unități), Belvedere (217 unități) și Panoramic (208 unități). În total, resortul oferă 738 de spații de cazare și poate găzdui simultan în jur de 1.500 de persoane.

Clasamentul sudului litoralului este completat de Safir Blue Resort din Saturn, care aduce împreună hotelurile Cleopatra și Narcis pentru o capacitate de aproape 600 de camere, precum și de Mera Resort din Venus, care oferă peste 400 de spații de cazare repartizate între corpurile Mera Sky, Mera Blue și o zonă dedicată vilelor de familie.

Phoenicia Blue View din Mamaia Nord.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Bucureștiul și giganții turismului urban de business și lux

În timp ce litoralul mizează pe concepte All Inclusive și clădiri multiple, Capitala concentrează marile unități hoteliere desfășurate în clădiri unice, destinate turismului de afaceri, evenimentelor internaționale și segmentului de lux.

Cel mai mare proiect hotelier construit în București după 1990 rămâne RIN Grand Hotel. În configurația sa inițială, clădirea dispunea de aproximativ 570 de camere. Deși o parte însemnată din imobil a fost reconfigurată de-a lungul anilor în spații rezidențiale, construcția rămâne un reper prin dimensiunile sale fizice.

În centrul Capitalei, Radisson Blu Hotel se impune drept cel mai mare hotel premium în funcțiune, punând la dispoziție 525 de camere și apartamente în urma extinderilor succesive. Pe segmentul de cinci stele, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, amplasat lângă Palatul Parlamentului, oferă 402 camere și spații generoase pentru conferințe și galerii comerciale.

Rin Grand Hotel, București.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Diferența dintre București și litoral este una de concept: în Capitală predomină hotelul clasic de mari dimensiuni, concentrat într-o singură clădire, în timp ce pe litoral s-a dezvoltat modelul de resort, unde mai multe corpuri funcționează ca un mic oraș de vacanță.

Pe lângă acești giganți, Capitala găzduiește o rețea puternică de hoteluri de mari dimensiuni ce depășesc pragul de 250 de camere. Printre acestea se numără Sheraton Bucharest Hotel (270 de camere pe 18 etaje), Ramada Parc Hotel (267 de camere), Courtyard by Marriott Floreasca (259 de camere) și Novotel Bucharest City Centre (258 de camere).

Un loc special îl ocupă Grand Hotel Bucharest (fostul InterContinental din Piața Universității), clădire simbolică a Capitalei ce dispune de 258 de camere, precum și RIN Airport Hotel Otopeni, cu aproximativ 250 de spații destinate tranzitului aerian.

Conceptul de condo-resort și reperele din marile orașe ale țării

Modelul de dezvoltare s-a diversificat și prin apariția ansamblurilor de tip condo-resort. Un exemplu de amploare este Blaxy Premium Resort din zona Olimp–23 August, care include aproximativ 540 de studiouri și apartamente private operate în regim turistic.

În Mamaia Nord, Phoenicia Holiday Resort funcționează după o logică similară, oferind 420 de apartamente și o capacitate totală de 1.200 de locuri orientate către vacanțele în familie.

În afara Capitalei și a litoralului, capacitățile hoteliere din marile orașe sunt ceva mai reduse, însă rămân piloni ai turismului regional. La Brașov, hotelul Aro Palace rămâne o emblemă a orașului cu aproximativ 200 de camere.

În Timișoara, Hotel Timișoara pune la dispoziție 190 de camere și suite în centrul istoric, în timp ce la Iași, Unirea Hotel & Spa oferă 186 de camere în Piața Unirii.

Evoluția pieței arată că noțiunea de „cel mai mare hotel” nu mai poate fi măsurată doar prin numărul de uși de la camere, ci prin capacitatea integrată a ansamblurilor de a oferi cazare, gastronomie și servicii de agrement pentru mii de oaspeți conectați la un singur ecosistem turistic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 30.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Unica.ro
Mihai Onilă a fost operat de urgență. Soția artistului a făcut primele declarații despre starea lui de sănătate: „Se face tot posibilul”. Ce diagnostic a primit din partea medicilor
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
Elle.ro
Robbie Williams, dedicație în genunchi în fața Mădălinei Ghenea. Artistul și actrița au fost protagoniștii unui moment cu adevărat spectaculos. Foto
gsp
Adrian Popa a sărit la bătaie: „Vrei să nu mai ieși de aici viu?” / „Scot bărbăția din tine!”
GSP.RO
Adrian Popa a sărit la bătaie: „Vrei să nu mai ieși de aici viu?” / „Scot bărbăția din tine!”
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
GSP.RO
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini
Tvmania.ro
De la PRINȚESĂ la... WOW! Alice Peneacă și-a schimbat complet look-ul după ceremonia religioasă, iar invitații nu și-au putut lua ochii de la ea. Vezi toate cele 37 de imagini

Știri România

Parteneri
Buni de OCDE, dar amenințați cu retrogradarea la junk. Explicația unui economist despre paradoxul românesc
Adevarul.ro
Buni de OCDE, dar amenințați cu retrogradarea la junk. Explicația unui economist despre paradoxul românesc
Florin Prunea i-a cerut public să părăsească de urgență FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”
Fanatik.ro
Florin Prunea i-a cerut public să părăsească de urgență FCSB: „Du-te, nene, învârtindu-te!”
Salariul de 3.770 lei net pentru un profesor debutant adâncește deficitul la științe exacte
Financiarul.ro
Salariul de 3.770 lei net pentru un profesor debutant adâncește deficitul la științe exacte
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
TVMania.ro
Daniela Crudu a dezvăluit cum este viața pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau”
Cel mai ieftin apartament din Bucureşti. Cât costă 2 camere pe Aleea Livezilor din Ferentari
ObservatorNews.ro
Cel mai ieftin apartament din Bucureşti. Cât costă 2 camere pe Aleea Livezilor din Ferentari
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Libertateapentrufemei.ro
Tragedia înfiorătoare a momentului în România! Artista noastră și-a luat Adio pe Facebook și a murit! Am aflat chiar acum și nu ne mai revenim din șoc! Ce i s-a întâmplat este crunt
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
GSP.ro
Fostul fotbalist român, suspectat de fraudă cu siteuri de dating! Profit de 3,5 milioane de euro
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Wowbiz.ro
Doliu în Armata României. Pilotul militar Mihai Vîrdol a murit în urma unui grav accident de motocicletă
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
Redactia.ro
Atentie! August inchide usi, dar deschide drumuri neasteptate. Zodiile care isi schimba viata
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale
KanalD.ro
S-a stins din viață Maria Goron, fostă judecătoare a Tribunalului Hunedoara! Mesajul plin de durere al fiicei sale

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Fanii Rapidului, ironii după umilința trăită de FCSB în Conference League: ”AU..DA ce seară frumoasă!”
Fanatik.ro
Fanii Rapidului, ironii după umilința trăită de FCSB în Conference League: ”AU..DA ce seară frumoasă!”
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem