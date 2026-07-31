Compararea acestor structuri este însă un proces complex. Piața actuală reunește atât clădiri individuale mamut, cât și ansambluri formate din două sau trei corpuri hoteliere ori pachete de tip condo-resort, unde studiourile și apartamentele private înlocuiesc spațiile tradiționale de cazare.

Litoralul domină topul capacităților de cazare

Cele mai mari capacități turistice concentrate din țară se află în stațiunile din sudul și nordul litoralului, unde fostele complexe hoteliere au fost reconfigurate sub umbrela unor branduri moderne.

În fruntea clasamentului se află Steaua de Mare Eforie Resort, o structură impresionantă ce reunește hotelurile Delfinul, Meduza și Aqvatonic Hotel. Cu o infrastructură extinsă de tratament, wellness și servicii integrate, complexul pune la dispoziția turiștilor peste 750 de camere și apartamente.

Un concept similar a fost aplicat și în stațiunea Olimp, unde Steaua de Mare Olimp Resort a readus în circuitul turistic fostele hoteluri Oltenia și Muntenia, însumând aproximativ 750 de camere All Inclusive.

Tot în Olimp se găsește și Phoenicia Blue View Resort, un ansamblu turistic proiectat la sfârșitul anilor ’60 de arhitectul Cezar Lăzărescu. Complexul reunește trei dintre cele mai cunoscute hoteluri ale litoralului românesc: Amfiteatru (313 unități), Belvedere (217 unități) și Panoramic (208 unități). În total, resortul oferă 738 de spații de cazare și poate găzdui simultan în jur de 1.500 de persoane.

Clasamentul sudului litoralului este completat de Safir Blue Resort din Saturn, care aduce împreună hotelurile Cleopatra și Narcis pentru o capacitate de aproape 600 de camere, precum și de Mera Resort din Venus, care oferă peste 400 de spații de cazare repartizate între corpurile Mera Sky, Mera Blue și o zonă dedicată vilelor de familie.

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Bucureștiul și giganții turismului urban de business și lux

În timp ce litoralul mizează pe concepte All Inclusive și clădiri multiple, Capitala concentrează marile unități hoteliere desfășurate în clădiri unice, destinate turismului de afaceri, evenimentelor internaționale și segmentului de lux.

Cel mai mare proiect hotelier construit în București după 1990 rămâne RIN Grand Hotel. În configurația sa inițială, clădirea dispunea de aproximativ 570 de camere. Deși o parte însemnată din imobil a fost reconfigurată de-a lungul anilor în spații rezidențiale, construcția rămâne un reper prin dimensiunile sale fizice.

În centrul Capitalei, Radisson Blu Hotel se impune drept cel mai mare hotel premium în funcțiune, punând la dispoziție 525 de camere și apartamente în urma extinderilor succesive. Pe segmentul de cinci stele, JW Marriott Bucharest Grand Hotel, amplasat lângă Palatul Parlamentului, oferă 402 camere și spații generoase pentru conferințe și galerii comerciale.

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Diferența dintre București și litoral este una de concept: în Capitală predomină hotelul clasic de mari dimensiuni, concentrat într-o singură clădire, în timp ce pe litoral s-a dezvoltat modelul de resort, unde mai multe corpuri funcționează ca un mic oraș de vacanță.

Pe lângă acești giganți, Capitala găzduiește o rețea puternică de hoteluri de mari dimensiuni ce depășesc pragul de 250 de camere. Printre acestea se numără Sheraton Bucharest Hotel (270 de camere pe 18 etaje), Ramada Parc Hotel (267 de camere), Courtyard by Marriott Floreasca (259 de camere) și Novotel Bucharest City Centre (258 de camere).

Un loc special îl ocupă Grand Hotel Bucharest (fostul InterContinental din Piața Universității), clădire simbolică a Capitalei ce dispune de 258 de camere, precum și RIN Airport Hotel Otopeni, cu aproximativ 250 de spații destinate tranzitului aerian.

Conceptul de condo-resort și reperele din marile orașe ale țării

Modelul de dezvoltare s-a diversificat și prin apariția ansamblurilor de tip condo-resort. Un exemplu de amploare este Blaxy Premium Resort din zona Olimp–23 August, care include aproximativ 540 de studiouri și apartamente private operate în regim turistic.

În Mamaia Nord, Phoenicia Holiday Resort funcționează după o logică similară, oferind 420 de apartamente și o capacitate totală de 1.200 de locuri orientate către vacanțele în familie.

În afara Capitalei și a litoralului, capacitățile hoteliere din marile orașe sunt ceva mai reduse, însă rămân piloni ai turismului regional. La Brașov, hotelul Aro Palace rămâne o emblemă a orașului cu aproximativ 200 de camere.

În Timișoara, Hotel Timișoara pune la dispoziție 190 de camere și suite în centrul istoric, în timp ce la Iași, Unirea Hotel & Spa oferă 186 de camere în Piața Unirii.

Evoluția pieței arată că noțiunea de „cel mai mare hotel” nu mai poate fi măsurată doar prin numărul de uși de la camere, ci prin capacitatea integrată a ansamblurilor de a oferi cazare, gastronomie și servicii de agrement pentru mii de oaspeți conectați la un singur ecosistem turistic.

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