„Nu ni s-a întors niciodată ceva atât de vechi”, a declarat Michelle Hudson, directoarea Bibliotecii Kiama. Ea a adăugat că, deși alte biblioteci raportează periodic returnarea de cărți vechi de 30-40 de ani, o astfel de descoperire este fără precedent.

Cartea, cu numărul 506 în colecția originală a bibliotecii, a fost parte din cele aproximativ 1.000 de volume disponibile la deschiderea instituției în 1872. Ea prezintă urme de deteriorare provocate de apă, cel mai probabil în perioada în care a fost păstrată sub șemineu. Persoana care a predat cartea nu a oferit detalii suplimentare și nu a răspuns solicitărilor de comentarii.

În mod ironic, întârzierea uriașă ar atrage o amendă de circa 28.000 de dolari australieni (aproximativ 17.100 de euro), calculată pe baza tarifului inițial de trei pence pe săptămână, înscris pe coperta interioară a cărții. Totuși, identificarea persoanei care a împrumutat cartea este imposibilă, deoarece jurnalul de împrumuturi din anii 1870 s-a pierdut. „Din păcate, ne lipsește o verigă. Nu există nimic în registru care să ne spună cine a fost ultimul împrumutat”, a explicat Hudson.

Regulile stricte ale bibliotecii din secolul al XIX-lea impuneau returnarea cărților și plata eventualelor datorii înainte de a putea împrumuta altele. Totodată, doar gospodăriile cu cel puțin șase membri „știuți că pot citi” puteau beneficia de până la trei cărți împrumutate simultan. În plus, persoanele aflate „în stare de intoxicație” nu aveau acces la serviciile bibliotecii.

Astăzi, regulile sunt mult mai flexibile. Utilizatorii sunt rugați doar să nu deranjeze alți cititori, fără mențiuni specifice despre starea lor. Cartea recent returnată va rămâne în colecția Bibliotecii Kiama, simbolizând o întoarcere neașteptată în istoria instituției.

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