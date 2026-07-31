Într-un interviu pe care l-a acordat recent în Viva, soția lui Florin Pastramă a afirmat că a făcut toxiinfecție alimentară în India, iar în urma unor analize a aflat că are intoleranță la gluten!

„Mie nu mi se pare că am slăbit. Dar mi-a mai zis cineva. Poate după boala aceea pe care am avut-o când am fost în India. Făcusem o toxiinfecție alimentară. Acum sunt bine. M-a ținut doar o săptămână, din fericire! Dar de atunci sunt intolerantă la gluten. Am descoperit că am boala celiacă. De la problemele cu apa din India, mi-am făcut analizele și mi-am descoperit chestia asta, boala celiacă. Dar poate și de la vârstă, că eu am 49 de ani. Poate era vremea ca să schimb puțin dieta”, a spus Brigitte Pastramă pentru sursa citată.

În urmă cu aproximativ o lună, imediat după ce s-a întors din Asia, vedeta îi sfătuia pe toți românii care vor să meargă în India să-și facă vaccinul înainte de plecare.

„Am avut și niște peripeții, pentru că la întoarcere m-am îmbolnăvit. Am avut mai multe probleme. Trebuia să vin în România și mi-am anulat zborul, pentru că am avut probleme cu stomacul. Nu m-am vaccinat. Am zis că, dacă merg doar câteva zile, nu o să mi se întâmple nimic. Dar de la apa cu care m-am spălat pe dinți am făcut niște probleme intestinale care s-au terminat cu bine, în final. Dar a fost cu mare sperietură!

Nu mi-am făcut vaccinul și în patru zile mi-a fost foarte rău. Am avut probleme cu stomacul și cu intestinele din cauza apei. Eu am stat la un hotel bun, dar nu știu ce s-a întâmplat… Trebuie să fii pregătit, dar eu am o imunitate scăzută. Data viitoare, la finalul lunii august, când mă voi întoarce acolo, pentru a începe proiectele cu seria, o să fac și vaccinul”, a dezvăluit Brigitte Pastramă în Viva.

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Soția lui Florin Pastramă oferea tot la acea vreme și detalii despre fabrica pe care se pregătește să o deschidă în septembrie în India.

„Am fost în India, unde eu vreau foarte mult să deschid o fabrică. Vreau să am unde să fac, din toamnă, seria, alături de colaboratorii mei, pe lângă prezentările pe care le avem… în septembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom deschide o fabrică în India, lângă New Delhi, și vom face colecția în serie, doar din mătase și din in. Vreau să fie din materiale naturale, o colecție accesibilă, pentru toată lumea. Sper să fie un succes, așa cum au fost și celelalte două colecții pe care le prezint.

Pregătesc o surpriză și lucrez cu un colaborator de acolo pe partea de broderie. Pe lângă aceasta, am găsit o oportunitate de a deschide o fabrică. Suntem și susținuți pentru a investi acolo, iar mâna de lucru este foarte ieftină. Sunt facilități între România și India, iar mătasea și inul le produc acolo. Și am spus că le voi coase acolo, pentru că îmi este la îndemână”, declarase Brigitte Pastramă.

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