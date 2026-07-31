„Am reușit! Am fost auziți! Am demonstrat că SANITAS este o forță organizată, hotărâtă și unită”, au transmis reprezentanții federației, subliniind succesul mobilizării colegilor din domeniul sanitar și social. În același comunicat, Sanitas a anunțat suspendarea grevei generale, oferind o oportunitate clasei politice să reia negocierile pentru un nou proiect de lege a salarizării.

Victorie pentru SANITAS: Deblocarea posturilor și amânarea legii salarizării

Liderii sindicali au criticat proiectul actual al legii salarizării, considerându-l „inechitabil și lipsit de logică economică”. „Am explicat timp de mai multe săptămâni de ce este un proiect inechitabil. Am argumentat cu calcule și le-am prezentat în toate mediile posibile: politicieni, partide parlamentare, mass-media etc. Am demonstrat că legea e greșită inclusiv experților Băncii Mondiale”, se arată în comunicatul publicat pe Facebook.

Una dintre principalele solicitări ale Sanitas este de a negocia exclusiv cu un factor politic care are legitimitatea de a lua decizii, fie Parlamentul, fie un guvern desemnat legal. Totodată, Sanitas precizează că suspendarea grevei nu înseamnă renunțarea la revendicări, ci o pauză pentru a permite politicului să găsească soluții. „Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării”, au declarat reprezentanții federației.

Protestul se suspendă, dar revendicările rămân: Sindicatele din sectorul public se unesc

În plus, Federația Sanitas a anunțat că, împreună cu cele cinci confederații sindicale majore – CNSLR-Frăția, Cartel Alfa, BNS, CSDR și Meridian – extinde acțiunile de susținere la nivel național, implicând sindicate din alte sectoare publice, precum educația, administrația publică și cultura. Într-un comunicat comun, sindicatele au transmis un mesaj ferm clasei politice: „Sindicatele din România se unesc pentru un scop comun: o nouă lege a salarizării care să rezolve inechitățile și să dea valoarea socială binemeritată angajaților din sectorul public.”

Pe durata suspendării grevei, membrii Sanitas vor continua să poarte banderole, rămânând în alertă. „Dacă în acest timp nu se găsesc soluții la revendicările SANITAS, avem posibilitatea legală să redeschidem greva generală fără să mai parcurgem încă o dată toate etapele impuse de lege”, au avertizat aceștia.

Federația le-a mulțumit membrilor pentru mobilizare și determinare, dar și pacienților pentru răbdarea și înțelegerea arătate în aceste zile. „Vă cerem vouă, membrilor și liderilor SANITAS, să fim uniți și în următoarea perioadă, așa cum ați demonstrat în aceste zile”, au conchis reprezentanții Sanitas.

Pacienții din ambulatorii, cei mai afectați de blocaj

Pe durata grevei generale au fost făcute mai multe reclamații din partea bolnavilor care nu au putut accesa serviciile medicale, a mărturisit Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC).

Acesta a atras atenția asupra consecințelor pe care le suportă oamenii din cauza lipsei unui dialog rapid între părți. „Cei care vor plăti la sfârșitul zilei sunt acei pacienți care nu pot beneficia de acces la servicii medicale, vorbim de ambulatorii de spital, atât în București, cât și în provincie.” Încă de ieri, reprezentantul pacienților spunea că „ne dorim ca această grevă să se termine cât mai repede pentru a putea fi reluată activitatea medicală și pacienții să beneficieze de servicii”.

Horațiu Moldovan, CNAS: „Această grevă nu are obiect”

Întrebat de Libertatea ce crede despre greva generală declanșată de Sanitas, președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a subliniat că își exprimă o opinie personală pe marginea acestui subiect. Acesta consideră că protestele nu au o motivare salarială întemeiată, dând asigurări că veniturile din sistem sunt protejate:

„Nu aș putea și nu ar fi corect să vă răspund la această întrebare din calitatea de președinte CNAS. Pot să vă spun o părere individuală: din punctul meu de vedere, această grevă nu are obiect, pentru că nu avem în momentul de față o cauză care să o determine, nu avem nicio scădere și nici perspectiva scăderilor salariale. Dimpotrivă, peste 60% din personalul medical va beneficia de creșteri de salariu și Guvernul a specificat foarte clar că niciun salariu nu va scădea. România are astăzi nevoie de stabilitate.”

Totodată, Horațiu Moldovan a punctat că consultațiile din medicina de familie și cele din privat nu au fost afectate, întrucât 90% din consultațiile din ambulatoriu se desfășoară în mediul privat.

Mărturiile greviștilor pe durata celor 3 zile de protest sunt cutremurătoare: „Avem colegi care ne-au murit în spital”, „Am ajuns de râsul lumii. Veniți 12 ore într-o gardă la Floreasca!

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