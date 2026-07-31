Libertatea a făcut calculele pentru salariile din Sănătate

Protecția nu se aplică însă angajaților noi sau celor care se promovează sau trec pe altă funcție după intrarea în vigoare a legii. Cine are dreptate? Libertatea a analizat și a făcut calculele pentru principalele categorii de personal medical.

Venitul total al unui medic dintr-un spital de stat are patru componente: salariul de bază, sporuri, gărzi și indemnizații fixe. Să le luăm pe rând, după ce scrie în lege.

1. Salariul de bază crește cu 31–38% față de legea actuală

Logica proiectului este în regulă în teorie: valoare de referință × coeficient = salariu de bază brut.  Proiectul stabilește valoarea de referință la 4.100 de lei pentru 2027. Coeficienții diferă în raport cu funcția, gradul și, mai nou, imediat ce legea propusă intră în vigoare, cu categoria spitalului. Aceasta din urmă este o variabilă importantă (±10%), pentru că la aceeași funcție, același grad și aceeași vechime banii primiți diferă cu până la 52% în funcție de unde lucrează doctorul. Clasificarea spitalelor pe categorii se stabilește prin Hotărâre de Guvern, inițiată de Ministerul Sănătății, care nu are un termen precizat. Coeficienții din interiorul intervalului ±10% vor veni prin ordin de ministru, fără să fie, de asemenea, specificat când. Așadar, niciun medic nu poate ști azi în ce categorie intră spitalul său.

Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării 

2. Sporurile pentru condițiile de muncă se taie masiv 

Sporurile pentru condiții periculoase de nivel II scad de la 85% până la 50%, iar cele de nivel I chiar până la 40%. Sporurile sunt plafoane maxime, nicidecum valori garantate. Cât anume acordă un spital în interiorul acestor plafoane depinde de regulamentul de sporuri – pe care Ministerul Sănătății îl elaborează în cel mult 60 de zile de la publicarea legii salarizării. Nu există nicio garanție că plafonul maxim va fi și cel acordat efectiv.

Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării 

3. Veniturile din gărzi se prăbușesc, indemnizațiile se elimină

Proiectul noii legi a salarizării înlocuiește sporurile procentuale de gardă cu un tarif orar simplu la care se adaugă doar 10% pentru weekend. Sporul de 75% pentru garda în zile normale dispare, la fel și cel de 100% pentru gărzile din zilele libere sau cele de sărbători legale. Garda la domiciliu scade de la 40% la 15%. O consecință directă, cu posibile efecte grave, este că diferența de recompensă față de cel care nu face gărzi a ajuns la o majorare de numai 10%. Gărzile devin neatractive, cu atât mai mult cu cât și lipsa personalului acutizează oricum problema. De asemenea, proiectul obligă medicii care efectuează gărzi fără contract de muncă cu spitalul să încheie unul cu timp parțial. Drepturile salariale sunt limitate la activitatea din gardă – fără sporuri de unitate, fără continuitate. Scade cu cinci procente sporul de tură și se elimină indemnizația fixă pentru medicul specialist și pentru cel primar.

Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării 

Calculul net complet pentru 4 profiluri din aceeași specialitate

Libertatea a calculat salariile a patru medici din aceeași specialitate, folosind ipoteza cu 4 gărzi x 24 h/lună (48 h zile normale + 48 h de weekend), specialitatea Anestezie Terapie Intensivă (ATI) sau Unitatea Primiri Urgențe (UPU), cu o impozitare de CAS 25%, CASS de 10% și impozit pe venit de 10%, fără deducere personală (veniturile depășesc plafonul de ~20.250 de lei brut).

Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării 

Cât va câștiga un medic cu un salariu actual de 13.338 de lei pe noua lege a salarizării

Salariul de bază crește semnificativ (+35%, de la 13.338 la 18.040 lei). Această creștere a bazei este compensată de tăieri în zona veniturilor variabile:

  • Veniturile din gărzi suferă o scădere de aproximativ 24%.
  • Sporul de condiții periculoase scade procentual de la 85% la 50%.
  • Indemnizația fixă pentru gărzi este eliminată complet.

În ciuda creșterii salariului de bază, venitul total net scade cu 1.334 de lei (aproximativ -5,4%) în scenariul proiectat pentru 2027.

Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării 

Câți bani vor pierde un medic primar și un asistent medical principal în 2027

Calculul arată că un medic primar cu gradația 5, într-o lună fără gărzi, primește în prezent, pe actuala lege a salarizării, un salariu net de 12.777 de lei (potrivit unui fluturaș de salariu obținut de reporterii Libertatea), iar calculele făcute potrivit prevederilor din noua lege a salarizării arată că salariul net al medicului va fi de 11.976 de lei, ceea înseamnă cu 801 lei mai puțin decât în prezent.

Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării 

În cazul unui asistent medical principal, diferența este chiar și mai mare. Dacă în prezent salariul net (potrivit unui fluturaș de salariu obținut de Libertatea) este de 10.489 de lei, noua lege a salarizării vine cu o reducere de 1.786 de lei, astfel că salariul net după aplicarea legii va fi de 8.703 lei.

Calcule care arată cum scad veniturile totale ale medicilor și asistentelor dacă se aplică noua lege a salarizării 
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