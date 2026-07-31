Potrivit autorităților, țintele aeriene nu au pătruns în spațiul aerian al României.

Două avioane Eurofighter au decolat de la Baza 86 Borcea

MApN precizează că țintele aeriene au fost detectate în jurul orei 02:30.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul nopţii de 30 spre 31 iulie, în jurul orei 02.30, un grup de ţinte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 02.41 pentru monitorizarea situaţiei.”, a precizat MApN.

Mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Tulcea

În urma detectării țintelor aeriene, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a dispus măsurile de alertare a populației din județul Tulcea.

Locuitorii din zonele vizate au primit un mesaj RO-Alert privind situația din apropierea graniței.

MApN: Țintele nu au intrat în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării subliniază că obiectivele aeriene au evoluat în apropierea frontierei, însă nu au încălcat spațiul aerian național.

„Ţintele aeriene au dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Acestea au evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional. Ulterior dispariţiei de pe sistemele radar, au fost raportate explozii pe teritoriul Ucrainei.”

Potrivit MApN, alerta aeriană a fost ridicată la ora 03:15.

Prima dronă de atac, intrată în spațiul aerian al României, a fost doborâtă în data de 24 iunlie 2026 într-o zonă nelocuită din apropierea localității Padina, județul Buzău, de un avion de vânătoare F-16 pilotat de un militar român.

În dimineața următoare, sâmbătă, 25 iulie 2026, a doua dronă care intrase ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de pilotul de F-16.

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