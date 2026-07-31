Creșteri de prețuri pe litoralul Adriatic

O destinație preferată de turiștii cu buget redus, Croația nu mai este la fel de accesibilă ca odinioară. Strălucirea de altădată ca alternativă ieftină la Italia sau Spania pălește, iar acest lucru este vizibil pe plajele de-a lungul coastei Adriatice. Chiar și în plină vară, acestea sunt mai puțin aglomerate, relatează Oe24.

Fenomenul este alimentat de o inflație galopantă. Banca Națională a Croației estimează că rata inflației va crește de la 3,7% în 2026 la 4,4%. Această tendință afectează costurile energiei, forței de muncă și produselor alimentare.

La toate acestea se adaugă impactul introducerii monedei euro în ianuarie 2023, moment în care mulți operatori turistici au majorat semnificativ prețurile. Rezultatul? Prețurile pentru cazare, restaurante și activități recreative au crescut vertiginos, afectând bugetele turiștilor.

Dezamăgirea turiștilor fideli

Reacțiile vizitatorilor variază: „Turiștii care vin pentru prima dată în Croația se plâng mai puțin de prețuri. În schimb, cei care revin observă majorările, comparativ cu prețurile mai mici din trecut”, a declarat un reporter al postului de televiziune croat HRT.

Conform datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică din Croația, între 2015 și 2024, prețurile din industria turismului au crescut cu 70%. În 2025, au existat rapoarte despre prețuri exorbitante: 7 euro pentru un cappuccino și 80 de euro pentru închirierea unui șezlong pe o zi, pe plaja din Dubrovnik.

Reduceri în Croația și Dubai

Pentru a contracara scăderea numărului de turiști, hotelurile și proprietarii de locuințe de vacanță din Croația au început să ofere reduceri și oferte last-minute. Aceeași strategie este adoptată și în Dubai, unde sectorul turistic suferă din cauza conflictului din Iran.

Potrivit sursei citate, chiar și hotelurile de lux din Dubai oferă acum camere la prețuri reduse, în contextul unei ocupări care variază între 30% și 50% din nivelul înregistrat în 2025.

„Gradul de ocupare al hotelurilor din Dubai este în prezent la aproximativ 30-50% din nivelul anului trecut”, a declarat Sascha Zupan, director general al Kompas Travel, pentru Blick. În comparație, situația din Croația este mai puțin dramatică, dar semnalele de alarmă sunt deja evidente.

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