A fugit din România în timpul regimului comunist

Ion Chilom a părăsit România în 1981, fugind de regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu. A ajuns în Statele Unite în 1982, după ce a traversat Dunărea înot și a ajutat alte cinci persoane să părăsească țara.

Fost veteran al armatei române și portar de fotbal, acesta spera să câștige bani în America și apoi să revină acasă, unde își lăsase familia.

Inițial, a lucrat ca electrician în Vernon, Texas, iar la începutul anilor ’90 s-a mutat în Arlington.

Chilom Ion Bebe s-ar fi născut în orașul Cetate, de lângă Craiova, în august 1948, potrivit grupului de Facebook Ești din Craiova dacă… Acesta ar avea un fiu și o fiică.

„Vorbește ok engleză și este cetățean american. Română vorbește mai prost și amestecat cu engleza, probabil pentru ca nu a mai prea vorbit-o.  (..) Omul are 77 de ani, deși este relativ stabil, viața în stradă are efecte clare asupra stării lui de sănătate, fizică și mentală. Din spusele lui are doi copii, un băiat și-o fată, care ar locui în Craiova, cu fosta soție,  dar nu își mai amintește adresa. Dorința lui actuala ar fi  să plece înapoi în România, să-și regăsească familia cu care a pierdut legătura. (..) Are o pensie socială dar care este insuficientă!”, se precizează pe pagina de Facebook Romanian American Global News.

Prima încercare de a reveni acasă a eșuat

În 1987, Ion Chilom a încercat pentru prima dată să revină în România, însă demersul său nu a avut succes.

„A fost o revoluție în România și am [spus]: «Vreau să mă întorc acasă, de unde vin». M-am dus și am vorbit cu consulatul meu, iar consulatul mi-a spus că nu pot pleca acum din cauza revoluției.”, a spus Chilom.

Anii au trecut, iar problemele financiare și schimbările din viața sa au făcut imposibilă întoarcerea în țară.

A rămas fără adăpost după moartea angajatorului său

Începând cu 2011, Ion Chilom a lucrat timp de aproximativ un deceniu ca îngrijitor și șofer pentru un bărbat în vârstă din Arlington.

„Avea nevoie în principal de un șofer. Avea o mașină, dar nu putea conduce. Trebuia să-l duc oriunde dorea în Arlington, să-și vadă prietenii, să ia masa în oraș sau să ies la orice.”, a povestit românul.

După moartea angajatorului, în urmă cu patru ani, românul a rămas fără locuință și fără serviciu.

Iernile le-a petrecut într-un centru destinat persoanelor fără adăpost, iar verile s-a descurcat cum a putut.

Familia din România îl credea mort

Viața lui Ion Chilom s-a schimbat în urmă cu puțin peste un an, când l-a cunoscut pe Mark Mooney, un locuitor din Arlington.

Fără telefon mobil și fără posibilitatea de a lua legătura cu rudele sale, Chilom nu mai vorbise cu familia de ani de zile.

Mooney a reușit să îi găsească rudele din România și a aflat că acestea îl credeau decedat.

Tot el l-a ajutat să își reînnoiască pașaportul și permisul de conducere și a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru întoarcerea sa în România.

O campanie de donații a făcut posibilă întoarcerea acasă

Campania de crowdfunding a strâns peste 7.237 de dolari, bani suficienți pentru acoperirea costurilor de transport și a cheltuielilor necesare revenirii în țară.

„După ce a trecut prin momente dificile, Ion îndură în prezent viața pe străzi, înfruntând fiecare zi cu rezistență și speranță. În ciuda circumstanțelor sale, Ion rămâne bun la suflet și nu se plânge niciodată, încercând pur și simplu să rezolve problemele zi de zi. În tinerețe, Ion a fost portar de fotbal și handbalist de performanță, a servit în Armata Română și a învățat singur să vorbească rusă, germană și engleză. (..)Cea mai mare dorință a sa este să se întoarcă acasă, în România, și să-și petreacă anii rămași înconjurat de fețe familiare și în confortul patriei sale.”, scrie pe pagina campaniei.

Campania de strangere de fonduri de pe GoFundme pentru Ion Chilom
Campania de strangere de fonduri de pe GoFundme pentru Ion Chilom Sursa foto: captură GoFundMe

Mark Mooney spune că nu a putut rămâne indiferent la povestea românului.

„Pur și simplu m-am simțit obligat. A avut o viață plină acolo, cu copii, și a încercat doar să ajungă acasă. Am simțit asta la mijlocul lunii iunie și am lansat campania câteva zile mai târziu.”, a povestit americanul care l-a ajutat.

„Încerci să-ți faci mica contribuție în lume. Sunt dintr-un oraș mic, unde poți avea un impact, iar într-un loc ca acesta e mai greu. Înseamnă mult pentru mine.”, a mai spus Mark Mooney.

Familia îl așteaptă acasă

Ion Chilom urmează să plece luni de pe Aeroportul Dulles, cu escală în Turcia, iar apoi să ajungă în România, unde își va revedea familia înainte de a împlini 78 de ani, pe 17 august.

„Ion este foarte recunoscător familiei și prietenilor săi pentru că l-au asigurat că va fi acceptat după atât de mult timp. Va pleca cu un avion cu reacție pe 3 august și va ajunge la București pe 4. Între timp, vom aranja cu familia și prietenii lui Ion planurile pentru a-l primi în România. În plus, Ion finalizează detaliile administrative în SUA și își ia rămas bun.”, a anunțat Mark Mooney, pe 24 iulie.

Copleșit de sprijinul primit și de șansa de a reveni acasă după mai bine de 40 de ani, românul a declarat: „M-am născut în România. Țara mea este România și Statele Unite.”

După zeci de ani de încercări, povestea lui Ion Chilom are, în sfârșit, un final fericit, posibil datorită solidarității a 134 de oameni pe care nici măcar nu îi cunoaște.

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