Decizia instanței, prezidată de judecătoarea Liana Arsenie, apropiată de Lia Savonea, vizează măsuri ce acoperă diverse domenii, inclusiv protecția persoanelor cu handicap.

PSD, prin Sorin Grindeanu, a anunțat luni că va contesta legitimitatea acțiunilor guvernului, considerând că un executiv demis prin moțiune de cenzură, precum cel al premierului Bolojan, nu are dreptul să adopte hotărâri.

Totuși, articolul 110 din Constituția României prevede că astfel de guverne pot „îndeplini actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern”.

Printre hotărârile suspendate se numără cea privind protecția biodiversității, parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu o valoare estimată de peste 800 de milioane de euro.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în urma atacului PSD, că această hotărâre nu va mai fi publicată în Monitorul Oficial, ci va fi transmisă Parlamentului sub formă de proiect de lege pentru a evita alte blocaje juridice.

Curtea nu a făcut publice încă motivele din spatele deciziei de suspendare a celor șase hotărâri de guvern, fapt ce ridică semne de întrebare.

Totuși, această măsură este percepută ca fiind parte a unui șir de decizii judecătorești împotriva guvernului și a PNL, formațiune condusă de Bolojan.

Criticile la adresa acestuia au crescut în intensitate după inițiativele sale de reformare a pensiilor speciale ale magistraților și amânarea acordării unor beneficii financiare pentru aceștia.

Lista completă a hotărârilor suspendate de instanță include:

Această decizie survine la câteva zile după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul său va contesta în instanță 12 hotărâri emise de Guvernul Bolojan. Pe lângă efectele sale politice, suspendarea generează incertitudine și întârzie implementarea unor măsuri esențiale pentru diverse sectoare, de la protecția socială până la mediu.

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