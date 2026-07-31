Noul nod aerian este proiectat pentru a înlocui actualul Aeroport Humberto Delgado, devenit neîncăpător în raport cu ritmul accelerat de creștere a fluxurilor de vizitatori internaționali.

De la două piste la un colos de 85 de milioane de pasageri

Complexul aeroportuar va fi lansat inițial cu două piste operaționale, având prevăzută opțiunea tehnică de extindere viitoare până la patru piste. Infrastructura va include 120 de locuri de parcare pentru aeronave, 64 de porți și 76 de poduri de îmbarcare.

În prima fază de funcționare, aeroportul va avea capacitatea de a gestiona până la 56 de milioane de pasageri anual. Planurile de dezvoltare pe termen lung estimează că această cifră ar putea urca la 85 de milioane de pasageri pe an până în 2082. Pentru a asigura un tranzit fluent spre capitală, proiectul include o linie feroviară de mare viteză care va conecta terminalul de centrul Lisabonei în doar 26 de minute.

„De la momentul sosirii în terminal, fiecare etapă a călătoriei este concepută pentru a fi simplă, intuitivă și confortabilă. Un aeroport mai eficient, mai bine conectat, mai intuitiv și distinct portughez”, a explicat purtătorul de cuvânt al proiectului.

Peste 400 de milioane de euro pentru modernizarea aeroporturilor din Porto, Faro și Funchal

Pe lângă șantierul gigantic din apropierea capitalei, Portugalia alocă un buget de 400 de milioane de euro pentru extinderea și modernizarea altor porți aeriene importante din țară.

În insula Madeira, terminalul aeroportului din Funchal va fi extins semnificativ pentru a procesa mai ușor fluxul de turiști. La Porto, infrastructura va fi extinsă cu 14 noi poziții de parcare pentru aeronave, iar la aeroportul din Faro, situat în regiunea sudică Algarve, proiectul include adăugarea de noi porți de îmbarcare și extinderea zonei de check-in.

De ce este Lisabona una dintre cele mai populare destinații din Europa

Dezvoltarea masivă a rețelei de transport vine în contextul în care Lisabona continuă să atragă un număr record de vizitatori datorită raportului excelent calitate-preț.

În martie 2026, o analiză realizată de platforma TravelSupermarket a plasat capitala portugheză pe primul loc în topul celor mai ieftine destinații europene pentru vacanțe de lux de cinci stele, cu pachete ce s-au situat sub pragul de 360 de euro de persoană.

De asemenea, un studiu realizat de The Post Office Travel Money în mai 2026 a indicat că Lisabona oferă a doua cea mai ieftină bere din Europa, având un cost mediu de aproximativ 2,30 euro pe halbă.

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