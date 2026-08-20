Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au luat fetițele și au plecat în Maramureș, acolo unde pun la punct detaliile legate de botezul celei de-a cincea fetiță, Nina, care va fi creștinată în curând. De altfel, în același loc au fost botezate și celelalte patru fetițe ale vedetei.

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Pentru botezul Ninei, Laura Cosoi a ales din nou Maramureșul, un loc special pentru familia sa. Vedeta a ajuns deja în Maramureș, acolo unde se pregătește pentru un moment important din viața familiei, botezul mezinei, Nina. Laura a postat pe contul de socializare imagini cu fetele sale, care așteaptă nerăbdătoare ca unul dintre bucătari să le gătească rețeta preferată.

Micuța Nina a venit pe lume pe cale naturală la finalul lunii iulie, având o greutate de 4.400 de grame și o lungime de 55 de centimetri. Proaspăta mămică și soțul ei mai au împreună încă patru fetițe — Rita, Vera, Lara și Aida. Laura Cosoi a păstrat astfel tradiția de a alege pentru toate fiicele sale nume scurte, formate din doar patru litere.

Actrița a adus pe lume cea de-a cincea fetiță în urmă cu doar două săptămâni, iar fanii au fost curioși să vadă cum arată după această experiență. Deși recunoaște că procesul de recuperare este unul de lungă durată, Laura a fost asumată.

Vedeta a distribuit o fotografie în care apare în fața unei oglinzi, purtând o centură postnatală și lenjerie de corp. Deși este o noutate pentru ea să utilizeze o astfel de centură, vedeta a mărturisit că aceasta îi oferă un sentiment de confort și o ajută să se simtă mai bine în pielea ei. „Până acum nu am purtat centura, dar aceasta mi se pare wow. Am ales mărimea XS”, a explicat actrița în descrierea imaginii.

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