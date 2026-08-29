Filmul „Beast Race”, ce îmbină elemente din „The Hunger Games” și „The Running Man”, continuă să atragă atenția publicului la nivel global, fiind cel mai vizionat film al platformei de streaming, în altă limbă decât engleza, între 17 și 23 august, potrivit MovieWeb.

Intriga captivantă a filmului „Beast Race”

Acțiunea din „Beast Race” are loc într-un Rio de Janeiro distopic, unde un joc mortal de tip reality show devine un spectacol sângeros. Oamenii sunt forțați să participe la o cursă periculoasă prin oraș, în timp ce elitele bogate pariază pe supraviețuirea sau moartea lor.

În centrul poveștii se află Mano, interpretat de Matheus Abreu, un lider al unei grupări rebele care luptă împotriva acestui joc sadic. Situația se complică atunci când Mano este nevoit să intre în competiție pentru a-și salva sora.

Filmul abordează teme complexe precum inegalitatea socială, exploatarea și rezistența

„Beast Race” este regizat de o echipă formată din trei cineaști renumiți: Fernando Meirelles (cunoscut pentru „City of God”), Rodrigo Pesavento și Ernesto Solis. Filmul, care durează 2 ore și 4 minute, abordează teme complexe precum inegalitatea socială, exploatarea și rezistența, ceea ce l-a transformat într-o producție profundă și captivantă.

Criticul Ed Travis de la Cinapse l-a descris drept „o nouă intrare extrem de captivantă în panteonul cinematografic post-apocaliptic”.

Această producție braziliană în limba portugheză a depășit așteptările, devenind nu doar cel mai popular titlu internațional al Prime Video, dar și ocupând locul opt în topul general al filmelor originale Prime. Inspirat din „jogo do bicho”, un sistem de jocuri de noroc ilegal din Brazilia, filmul a captivat publicul din întreaga lume.

Succesul remarcabil al „Beast Race” a deschis deja discuții despre o posibilă continuare

Potrivit regizorului Fernando Meirelles, citat de FilmeON, există planuri pentru o trilogie, cu condiția ca primul film să continue să atragă un număr semnificativ de spectatori. Finalul deschis al primului film oferă, cu siguranță, oportunități pentru dezvoltarea unor noi povești captivante.

Deocamdată, Amazon nu a confirmat oficial producerea unor continuări, însă viitorul seriei depinde de succesul continuu al primului film.

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