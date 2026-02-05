La 43 de ani, Lora continuă să fie una dintre cele mai apreciate prezențe din showbizul românesc, atât pentru cariera sa muzicală, cât și pentru naturalețea cu care se afișează în spațiul public. Recent, artista a ales să împărtășească cu urmăritorii săi mai multe momente de vacanță, postând fotografii în costum de baie, imagini care nu au trecut neobservate.

Cum arată Lora în costum de baie

Artista a distribuit mai multe fotografii în costum de baie, iar una dintre ele a atras în mod special atenția. Aceasta apare pe o plajă însorită, purtând un costum de baie întreg, în nuanțe vibrante de portocaliu și albastru, cu decupaje laterale. Fotografia este realizată dintr-un unghi de jos, cu lumina soarelui în spate, accentuând silueta și atmosfera de vacanță. Cadrul este completat de șezlonguri, nisip fin și marea calmă, sugerând un moment de relaxare autentică.

Imediat după publicare, fanii au reacționat rapid, oferindu-i mii de like-uri și numeroase comentarii. Mesajele au fost, în mare parte, de apreciere și admirație, însă au existat și opinii mai critice. „Când arăți atât de bine, de ce să nu primești aprecieri 👏👏👏 ❤️ Pe TikTok nu le-am văzut 🤔, dar te-am găsit și aici, în toată splendoarea ta 🥰”, a comentat cineva.

„Nu zic cu răutate, dar de ce te-ai posta așa? 🤔 Din câte știu, măritată ești. Cine ai vrea să te mai vadă, Doamne!”, s-a arătat deranjat alt fan.

„Dragă Lora, arăți impecabil. Ești o frumusețe autentică, pe lângă faptul că ai o voce superbă și cânți extrem de bine. Ești o artistă desăvârșită. Bravo.”, a felicitat-o alt urmăritor.

„Ești frumoasă și superbă și să fii sănătoasă și iubită, iar Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze.”.

lora in costum de baie 4Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Lora, dezvăluiri despre intervențiile estetice

La Fresh by Unica, artista a vorbit despre intervențiile estetice pe care le-a făcut până la vârsta de 42 de ani.

Lora a fost asaltată cu speculaţii legate de aspectul ei fizic, de-a lungul timpului. O întrebare frecventă a fost legată de posteriorul său.

Unii au spus fără rețineri că ar fi fost modificat printr-o intervenție estetică de tip BBL (Brazilian Butt Lift). Lora nu s-a ferit să răspundă și a lămurit misterul.

„M-a întrebat cineva recent dacă am făcut BBL. Nu, am făcut genuflexiuni, vrei să te mint? Am făcut genuflexiuni. S-a spus despre mine că posteriorul meu este artificial și s-a votat acum mulți ani pe internet că da”, a spus Lora, pentru Unica.

„Mi-am făcut recent o intervenţie la nivelul buzei superioare. Mi-a ridicat un pic buza de sus, ceva foarte supernatural, pentru că am lansat rujuri și am vrut să se vadă bine”, a declarat Lora la Fresh by Unica.

Fanii artistei au fost curioși să afle detalii despre acest procedeu. „Am vrut să am efectul ăsta pe parcursul zilei. Și am un om foarte bun pe chestia asta și am apelat la prietena mea, în care am încredere”, a mai adăugat Lora.

Cât despre alte posibile intervenții, Lora a fost clară, făcând referire la perioada în care a suferit o rinoplastie nereuşită, că este epuizată să mai repete aceleași detalii ale situaţiei prin care a trecut în urmă cu mult timp în urmă.

„Lăsând nasul la o parte, că am povestit despre nas, și ce-am pățit și câte operații am fost nevoită să sufăr, și care anume a fost problema… Am tot obosit să explic după 20 de ani aceeaşi chestie”, a mai spus artista.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Unica.ro
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Avantaje.ro
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Doi români au crezut că au furat haine de 1000 de euro dintr-un magazin John Lewis, însă la Poliție au aflat că hainele valorau peste 11.000 de euro
Știri România 09:19
Doi români au crezut că au furat haine de 1000 de euro dintr-un magazin John Lewis, însă la Poliție au aflat că hainele valorau peste 11.000 de euro
Situația dificilă a unui șofer român care lucrează în străinătate: „Sunt zile în care conduc și 21 de ore”
Știri România 08:42
Situația dificilă a unui șofer român care lucrează în străinătate: „Sunt zile în care conduc și 21 de ore”
Parteneri
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Adevarul.ro
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Turneul celor 6 Națiuni 2026: cine pornește favorită, ce se joacă din prima etapă și de ce acest debut poate decide titlul
Fanatik.ro
Turneul celor 6 Națiuni 2026: cine pornește favorită, ce se joacă din prima etapă și de ce acest debut poate decide titlul
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Imagini cu Lora în costum de baie la 43 de ani. Cum au reacționat fanii când au văzut-o: „Ești o frumusețe autentică”
Stiri Mondene 09:36
Imagini cu Lora în costum de baie la 43 de ani. Cum au reacționat fanii când au văzut-o: „Ești o frumusețe autentică”
5 știri by Libertatea - Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor
Stiri Mondene 04 feb.
5 știri by Libertatea – Monden: Andreea Bălan le face praf pe vedetele din România | Andra, provocări din cauza socrilor
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
ObservatorNews.ro
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Trei surori de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de la etajul 9 după ce părinții le-au... Vezi mai mult
KanalD.ro
Trei surori de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de la etajul 9 după ce părinții le-au... Vezi mai mult

Politic

DNA face percheziții la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
DNA face percheziții la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Politică 04 feb.
Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Nu l-a vrut Hagi pe Maradona la meciul lui de retragere? Dezvăluirile peste ani ale lui Giovanni Becali
Fanatik.ro
Nu l-a vrut Hagi pe Maradona la meciul lui de retragere? Dezvăluirile peste ani ale lui Giovanni Becali
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)