La 43 de ani, Lora continuă să fie una dintre cele mai apreciate prezențe din showbizul românesc, atât pentru cariera sa muzicală, cât și pentru naturalețea cu care se afișează în spațiul public. Recent, artista a ales să împărtășească cu urmăritorii săi mai multe momente de vacanță, postând fotografii în costum de baie, imagini care nu au trecut neobservate.

Cum arată Lora în costum de baie

Artista a distribuit mai multe fotografii în costum de baie, iar una dintre ele a atras în mod special atenția. Aceasta apare pe o plajă însorită, purtând un costum de baie întreg, în nuanțe vibrante de portocaliu și albastru, cu decupaje laterale. Fotografia este realizată dintr-un unghi de jos, cu lumina soarelui în spate, accentuând silueta și atmosfera de vacanță. Cadrul este completat de șezlonguri, nisip fin și marea calmă, sugerând un moment de relaxare autentică.

Imediat după publicare, fanii au reacționat rapid, oferindu-i mii de like-uri și numeroase comentarii. Mesajele au fost, în mare parte, de apreciere și admirație, însă au existat și opinii mai critice. „Când arăți atât de bine, de ce să nu primești aprecieri 👏👏👏 ❤️ Pe TikTok nu le-am văzut 🤔, dar te-am găsit și aici, în toată splendoarea ta 🥰”, a comentat cineva.

„Nu zic cu răutate, dar de ce te-ai posta așa? 🤔 Din câte știu, măritată ești. Cine ai vrea să te mai vadă, Doamne!”, s-a arătat deranjat alt fan.

„Dragă Lora, arăți impecabil. Ești o frumusețe autentică, pe lângă faptul că ai o voce superbă și cânți extrem de bine. Ești o artistă desăvârșită. Bravo.”, a felicitat-o alt urmăritor.

„Ești frumoasă și superbă și să fii sănătoasă și iubită, iar Bunul Dumnezeu să te binecuvânteze.”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Lora, dezvăluiri despre intervențiile estetice

La Fresh by Unica, artista a vorbit despre intervențiile estetice pe care le-a făcut până la vârsta de 42 de ani.

Lora a fost asaltată cu speculaţii legate de aspectul ei fizic, de-a lungul timpului. O întrebare frecventă a fost legată de posteriorul său.

Unii au spus fără rețineri că ar fi fost modificat printr-o intervenție estetică de tip BBL (Brazilian Butt Lift). Lora nu s-a ferit să răspundă și a lămurit misterul.

„M-a întrebat cineva recent dacă am făcut BBL. Nu, am făcut genuflexiuni, vrei să te mint? Am făcut genuflexiuni. S-a spus despre mine că posteriorul meu este artificial și s-a votat acum mulți ani pe internet că da”, a spus Lora, pentru Unica.

„Mi-am făcut recent o intervenţie la nivelul buzei superioare. Mi-a ridicat un pic buza de sus, ceva foarte supernatural, pentru că am lansat rujuri și am vrut să se vadă bine”, a declarat Lora la Fresh by Unica.

Fanii artistei au fost curioși să afle detalii despre acest procedeu. „Am vrut să am efectul ăsta pe parcursul zilei. Și am un om foarte bun pe chestia asta și am apelat la prietena mea, în care am încredere”, a mai adăugat Lora.

Cât despre alte posibile intervenții, Lora a fost clară, făcând referire la perioada în care a suferit o rinoplastie nereuşită, că este epuizată să mai repete aceleași detalii ale situaţiei prin care a trecut în urmă cu mult timp în urmă.

„Lăsând nasul la o parte, că am povestit despre nas, și ce-am pățit și câte operații am fost nevoită să sufăr, și care anume a fost problema… Am tot obosit să explic după 20 de ani aceeaşi chestie”, a mai spus artista.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE